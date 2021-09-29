 

“Красотка”. ” Почему до сих пор не не участвуешь в “Танцах со звездами?” Каменских энергично покрутила бедрами перед камерой. Видео

29.09.2021, 11:12, Новости дня
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Артистка в черном топе и лосинах появляется в кадре с питомцем на руках, а после, отпустив собаку, начинает энергично вертеть бедрами перед камерой.

“Спортивное утро”, – подписала ролик певица.

“Настя, почему ты до сих пор не участвуешь в “Танцах со звездами?” – отреагировали фолловеры.

“Красотка”, – оценили ролик пользователи сети.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Контекст:

Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье музыкантов. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано, восемь лет профессионально занималась танцами. Певица стала известной, выступая с Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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