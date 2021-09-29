 

“Напоминает военкомат”, “О, тройничок”. Звезда студии “Квартал 95” снялась с двумя оголенными мужчинами

29.09.2021, 11:12, Новости дня
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“Как за каменной стеной”, – написала она.

Сопонару запечатлена рядом с двумя мужчинами, оголенными до пояса.

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Публикация от Irina Soponaru (@irinasoponaru)

“Напоминает военкомат”, – отметил подписчик ekuklin.

“О, тройничок”, – написал orishak_nk.

Контекст:

Ирина Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.

Она участвовала в комедийных проектах “Країна У”, “Однажды под Полтавой”, “Лига Смеха”, “Игры приколов”. Является актрисой проекта студии “Квартал 95” – “Женского квартала”. Это развлекательный телепроект, который выходит на “1+1”. Представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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