В Китае началось производство нового Ford Evos

Американский бренд Ford официально представил на китайском рынке новую модель Ford Evos.

Автомобиль поступит в продажу до конца нынешнего года. Вместе с тем автомобиль частично отличается от прототипа, показанного в прошлом году. Разработчики задействовали современную головную оптику и модернизированные бамперы. Кроме того, покупатели Evos смогут выбрать модель с 19-20 дюймовыми дисками.

Под капотом установлен 2-литровый турбированный двигатель с мощностью 238 л.с. Новинка Evos приводится в движение восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и оснащается передним приводом. Пока более точные подробности о транспортном средстве умалчиваются. Цена будет объявлена перед выходом на рынок.