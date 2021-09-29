 

В Китае началось производство нового Ford Evos

29.09.2021, 10:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Американский бренд Ford официально представил на китайском рынке новую модель Ford Evos.

Автомобиль поступит в продажу до конца нынешнего года. Вместе с тем автомобиль частично отличается от прототипа, показанного в прошлом году. Разработчики задействовали современную головную оптику и модернизированные бамперы. Кроме того, покупатели Evos смогут выбрать модель с 19-20 дюймовыми дисками.

Под капотом установлен 2-литровый турбированный двигатель с мощностью 238 л.с. Новинка Evos приводится в движение восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и оснащается передним приводом. Пока более точные подробности о транспортном средстве умалчиваются. Цена будет объявлена перед выходом на рынок.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.07 / “Королева трусов!”, “Трипер?”. Maruv показала тело в открытых купальниках

05.07 / Минздрав рассматривает возможность производства в Украине вакцин от COVID-19

09.09 / Эксперты рассказали о том, как Apple обеспечивает своим приложениям максимальный рейтинг

07.10 / В РФ началось производство седанов Hyundai Sonata по полному циклу

02.02 / Находка века – под Кембриджем обнаружили кладбище постримского периода

02.04 / Тихановская: Крым – украинский

10.07 / В РФ обнаружили новый внедорожник Toyota Land Cruiser 300 GR Sport

18.03 / Видео: Хамство Байдена и отзыв посла

29.07 / Пуск «Протона-М» отложен

12.11 / Лавров заявил, что Москва уже ввела санкции против ЕС в связи с делом Навального

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика