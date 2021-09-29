В Индии начались продажи обновленного внедорожника Force Gurkha

Новый внедорожник Force Gurkha появился в продаже на индийском рынке.

Автомобиль обладает расширенным остеклением, улучшенными дверными проемами, а также более жесткой подвеской и качественной шумоизоляцией. В базовой комплектации внедорожника Force Gurkha установлен шноркель, а также светодиодная оптика. Известно, что разработчики применили также модернизированный капото.

Данный автомобиль имеет стильные бамперы и модернизированную решетку радиатора. Новый экземпляр обладает дизельным двигателем с мощностью 91 л.с. Кроме того, начальная цена нового внедорожника Force Gurkha на индийском рынке составит от 1,33 миллиона в местной валюте. По поводу поставок в остальные страны пока производитель никаких данных не озвучил.