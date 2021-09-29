Скандалы: Ради сочинских чиновников посадили адвоката

Алексея Литвинова наказали за посредничество в передаче взяток от застройщиков города-курорта заместителям мэра Пахомова

К семи с половиной годам строгого режима и штрафу в 60 млн руб. в особом порядке за получение взяток был приговорен адвокат Алексей Литвинов. Он является ключевым фигурантом коррупционного дела, в котором основные обвиняемые — бывший первый вице-мэр Сочи Анатолий Рыков и его преемник Сергей Юрин.

По версии СКР, они при посредничестве в том числе адвоката получили взятки на сумму 120 млн руб. от местных строительных компаний.

Дело адвоката Литвинова Хамовнический райсуд должен был рассмотреть еще в январе этого года. Однако приговор был вынесен только во вторник. Господин Литвинов был признан виновным в трех эпизодах получения взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). При этом адвоката, еще в ходе следствия признавшего вину и заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой, приговорили к семи с половиной годам строгого режима, а также штрафу в 60 млн руб. После отбытия наказания суд запретил господину Литвинову в течение пяти лет заниматься адвокатской практикой.

Теперь осужденный должен выступить свидетелем обвинения на процессе над основными фигурантами этого дела — Анатолием Рыковым и Сергеем Юриным.

Они сменили друг друга на посту первого заместителя мэра Сочи, а в октябре 2018 года были задержаны сотрудниками ФСБ по подозрению в многолетнем получении взяток. После задержания руководителей города в сочинской администрации прошли обыски, а расследованием занялось Главное следственное управление СКР. Чиновники и их подельники были доставлены в Москву и арестованы.

Как уверено следствие, господин Рыков выстроил в городе коррупционную систему, которой затем воспользовался и его преемник.

В первоначальной редакции обвинения фигурировали пять эпизодов взяток, однако в окончательной их число сократилось до трех, а их размер составил 120 млн руб.

Помимо чиновников и Алексея Литвинова обвинения были предъявлены его коллеге Николаю Гребенюку, юристу Андрею Левентюку, замначальника департамента экономики и стратегического развития мэрии Сочи Александру Иванову, а также учредителю ООО «Мануфактура-Юг» Игорю Строганову.

СКР считает, что коррупционная схема в сочинской администрации работала с 2012 года, когда был зафиксирован первый эпизод.

Деньги чиновникам передавались за выдачу разрешений на строительство, а также заключение договоров на аренду муниципальных земельных участков. При этом коррупционная схема, уверены в СКР, была достаточно изящной. Строительные компании, заинтересованные в получении разрешений, обращались в администрацию города, но им вначале отказывали по различным причинам. После этого бизнесмены обжаловали в суде решение мэрии, платили взятки, и апелляционная инстанция вставала на сторону застройщика, обязывая администрацию Сочи разрешить строительство.

Таким образом в 2015 году, уверено следствие, и происходило согласование стройки, затеянной компанией «Мануфактура-Юг». Она приобрела у санатория «Светлана» лечебно-плавательный бассейн и решила провести его реконструкцию, превратив в элитные апартаменты «Марина Парк». Получение необходимого пакета документов взялся обеспечить адвокат Алексей Литвинов. Он подготовил заявление в департамент архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации Сочи, однако получил отказ с пометкой, что проектная документация выполнена с нарушениями. Центральный районный суд Сочи оставил иск компании без удовлетворения. Однако уже Краснодарский краевой суд, отменив решение первой инстанции, признал незаконным и его, и решение сочинской администрации. По версии следствия, владелец компании за это передал чиновникам 40 млн руб.

Адвокат Алексей Гавришев, представляющий интересы Анатолия Рыкова, отметил “Ъ”, что дело его клиента рассматривается тем же райсудом — чиновник вину не признает. Процесс начался весной этого года, сейчас суд допрашивает свидетелей обвинения.

Владислав Трифонов