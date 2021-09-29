 

Супруги «делят» между собой риск сердечных болезней

29.09.2021, 10:36, Разное
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Супругов очень часто объединяют не только общее хозяйство, но особенности образа жизни. Они способны оказывать влияние на поведение друг друга. Со времени у них могут становиться похожими многие аспекты образа жизни, которые влияют на развитие болезней. Кроме того, люди часто изначально выбирают партнеров из своего социального класса, с тем же уровнем образованием и даже с сопоставимым индексом массы тела. Это подчеркивает, что на здоровье супругов оказывают воздействие одинаковые факторы. Поэтому многие ученые считают семью важной точкой приложения для профилактики.  

В новом исследовании ученые стремились уточнить, какие факторы риска сердечно-сосудистых болезней могут быть у супругов одними на двоих. В работе оценивались образ жизни и здоровье 5,4 тысячи пар из Нидерландов и 28 тысяч пар из Японии. Женам и мужьям в среднем было по 50 и 60 лет соответственно.

В обеих странах у людей, состоящих в браке, факторы риска сердечнососудистых болезней часто оказывались сходными. Среди них курение, употребление алкоголя, охват талии, вес и индекс массы тела. Аналогичным образом у супругов часто были сопоставимы уровень холестерина и триглицеридов в крови. Чем больше стаж совместной жизни был у людей, тем выше была вероятность, что будет совпадать степень их физической активности.

Курение оказалось наиболее предсказуемым общим фактором риска: вероятность курения была выше в 5-7 раз, если курит партнер. В случаях, когда у одного супруга была гипертония, риск возникновения ее у другого — увеличивался на 20-45%. Авторы исследования обнаружили, что существуют аналогичные корреляции для сахарного диабета и метаболического синдрома.

Ученые указывают, что их данные подчеркивают важность факторов образа жизни в развитии сердечно-сосудистых болезней. Они считают, что необходимо создать руководства по профилактике болезней, рассчитанные на супружеские пары.



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