Британцев предупредили о месяце дефицита топлива на АЗС

Перебои с поставками топлива на автозаправочных станциях Великобритании продлятся еще месяц даже в случае прекращения ажиотажного спроса, пишет Times со ссылкой на отраслевые источники.

По словам источников, перебои с поставками топлива могут продолжаться, поскольку необходимо время для пополнения резервуаров на заправочных станциях. Один из источников указал, что британская нефтегазовая компания BP, которой первой удалось нормализовать поставки нефтепродуктов из-за нехватки водителей бензовозов, продолжит испытывать проблемы в течение следующего месяца, передает ТАСС.

Тем временем RT сообщает, что топливный кризис в Великобритании приводит к конфликтам и дракам за бензин. Один из инцидентов произошел в городе Эппинг.

Панические настроения начали распространяться среди жителей Великобритании 23 сентября, когда BP закрыла ряд своих АЗС из-за проблем с поставками топлива. В корпорации объяснили это нехваткой водителей бензовозов, с которой в последнее время сталкиваются и другие топливные компании. Хотя речь шла лишь о нескольких десятках из 1,2 тыс. заправок BP по всей стране, на британских бензоколонках образовались длинные очереди автомобилистов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что «ситуация на автозаправочных станциях стабилизируется», и призвав людей «вести себя как обычно», то есть не заливать в бак больше топлива, чем им реально необходимо. Однако многие в панике пытаются скупить горючее, из-за чего АЗС ввели лимит на покупку – до 30 фунтов стерлингов на одного покупателя. Ограничение не касается водителей грузовиков и машин экстренных служб. Кроме того, власти Великобритании привели в состояние повышенной готовности военных в рамках мер по борьбе с топливным кризисом.

Дефицит водителей большегрузных автомобилей, ставший причиной кризиса, связан как с пандемией коронавируса, так и с Brexit. За последние два года Великобританию покинули тысячи работавших в королевстве профессиональных водителей из стран Евросоюза, а подготовку новых затруднила пандемия, из-за которой экзамены на водительские права долго не проводились во многих странах. Как сообщал источник в Минобороны, из-за сложившейся ситуации британские военные водители позднее на этой неделе сядут за руль бензовозов, чтобы помочь в разрешении кризиса с поставками топлива.