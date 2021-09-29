Принц Уильям в смокинге, а его жена – в платье с декольте. В Лондоне состоялась мировая премьера нового фильма о Джеймсе Бонде

Гостями церемонии стали британский актер Дэниел Крейг, исполнивший в фильме главную роль, американский актер Рами Малек, воплотивший на экране образ отрицательного героя, авторы саундтрека, американская певица Билли Айлиш и ее брат Финнеас О’Коннелл, исполнительница роли девушки Бонда, кубано-испанская актриса Ана де Армас и другие.

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Почетными гостями на премьере фильма стали представители британской королевской семьи – принц Уильям с женой Кэтрин, а также его отец, принц Чарльз и его супруга, герцогиня Корнуольская Камилла.

Герцогиня Кембриджская выбрала для мероприятия расшитое блестками золотое платье от британского дизайнера Jenny Packham, а ее супруг был в смокинге.

Жена принца Уильяма появилась на презентации в длинном бело-голубом наряде с вышивкой от британского бренда Bruce Oldfield. Ее муж выбрал для выхода в свет черный смокинг.

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Контекст:

Фильм “Не время умирать” – 25-й фильм бондианы. По сюжету агент 007 Джеймс Бонд ушел в отставку и проводит время на Ямайке. Но в силу обстоятельств ему придется вернуться к работе. Главную роль исполнил британский актер Дэниэл Крейг, а главного антагониста – Рами Малек.

Изначально показ картины был запланирован на весну 2020 года, но из-за пандемии коронавируса продюсеры сместили премьеру на осень – ожидалось, что зрители увидят фильм в ноябре.

В октябре на официальной странице бондианы в Twitter продюсеры сообщили, что премьера снова переносится. Новой датой показа было названо 2 апреля 2021 года, но в январе 2021 года стало известно, что премьера фильма смещена на осень.

В украинских кинотеатрах премьерный показа фильма запланирован на 30 сентября.

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