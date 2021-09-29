Новым премьер-министром Японии стал экс-глава МИД страны

“Экс-министр иностранных дел Кисида избран лидером правящей партии Японии”, – сказано в твите.

BREAKING: Ex-Foreign Minister Kishida elected Japan ruling party leaderhttps://t.co/2ZBpil0t68 pic.twitter.com/ST8vEEkcje

— Kyodo News | Japan (@kyodo_english) September 29, 2021

64-летний Кисида победил во втором туре выборов среди членов правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Он получил 257 голосов, тогда как его главный конкурент, министр вакцинации Таро Коно, – только 70, пишет Kyodo News.

Агентство отмечает, что Кисида был фаворитом среди членов парламента, а Коно – среди рядовых членов партии.

В первом туре выборов главы ЛДП принимали также участие две женщины, бывший министр связи Санаэ Такаити и топ-чиновник ЛДП Сейко Нода, но они не получили поддержки, достаточной для выхода во второй тур.

Контекст:

До этого премьер-министром Японии был Есихидэ Суга. Он выдвигал свою кандидатуру на второй срок, но отказался от этого из-за падения поддержки как внутри своей партии, так и среди общественности. На должности премьера он работал год.

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