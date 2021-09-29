 

Под Киевом легковой автомобиль столкнулся с грузовиком: два человека погибли, трое в больнице

29.09.2021, 10:18, Новости дня
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Автомобили столкнулись сегодня утром на улице Старокиевской, возле дамбы. По предварительной информации: два человека погибли, трое госпитализированы.

Затруднено движение в обоих направлениях, полиция просит водителей учитывать это, планируя маршруты.

Следователи выясняют, из-за чего произошло ДТП. 

https://www.facebook.com/kyivregionpatrolpolice/posts/2197719013735013

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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