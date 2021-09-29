Под Киевом легковой автомобиль столкнулся с грузовиком: два человека погибли, трое в больнице
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Автомобили столкнулись сегодня утром на улице Старокиевской, возле дамбы. По предварительной информации: два человека погибли, трое госпитализированы.
Затруднено движение в обоих направлениях, полиция просит водителей учитывать это, планируя маршруты.
Следователи выясняют, из-за чего произошло ДТП.
https://www.facebook.com/kyivregionpatrolpolice/posts/2197719013735013
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