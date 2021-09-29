Под Киевом легковой автомобиль столкнулся с грузовиком: два человека погибли, трое в больнице

Автомобили столкнулись сегодня утром на улице Старокиевской, возле дамбы. По предварительной информации: два человека погибли, трое госпитализированы. Затруднено движение в обоих направлениях, полиция просит водителей учитывать это, планируя маршруты. Следователи выясняют, из-за чего произошло ДТП. https://www.facebook.com/kyivregionpatrolpolice/posts/2197719013735013 — Источник: интернет-издание “ГОРДОН”