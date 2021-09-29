Уличная мода снова на подиуме. Выбираем кожу и вязаные изделия

На Неделе моды в Нью-Йорке звезды стритстайла без устали демонстрировали модные луки. Как известно, уличная мода и подиум тесно связаны. Можно в уверенностью сказать, что образы от звезд стритстайла – это квинтэссенция всех актуальных тенденций. В этой статье мы расскажем, на какие модные тренды осени-2021 стоит обратить особое внимание.

Вязаное платье

Многие стритстайл-блогеры выгуляли на Неделе моды в Нью-Йорке стильные комплекты с трикотажными платьями.

Тренд на клеш остается актуальным осенью 2021 г., поэтому обратите внимание на вязаные платья расклешенного кроя. Они создают женственный силуэт.

Стильно смотрятся трикотажные платья с различными декоративными элементами: воланами, интересной драпировкой, рюшами. Если устали от базовых оттенков, выбирайте модели ярких тонов: желтого, розового, лилового, изумрудного.

Кожаная одежда

Кожа – один из самых трендовых материалов осени-2021.

Сделайте ставку на разницу фактур и сочетайте хлопковую рубашку с кожаной юбкой. Обратите особое внимание на кожаные вещи нестандартных расцветок.

Хороши и кожаные тотал-луки. Поселите в своем гардеробе кожаный костюм черного цвета. Его можно комбинировать с яркими водолазками и блузами.

Минимализм

Высокая мода – это не только замысловатый крой. В Нью-Йорке звезды стритстайла охотно выгуливали комплекты из базовых вещей классического кроя.

Так, вас не раз выручит простая белая футболка.

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Из базовых вещей можно составить стильный многослойный комплект. Понадобятся только брюки прямого кроя, футболка и свободная рубашка.

Вырезы

Осенью 2021 года вырезы должны быть нестандартными.

Приветствуются необычные формы и асимметрия. Топы с фантазийными вырезами лучше комбинировать с низом классического кроя.

Туфли с высокими носками

В моду возвращается стиль преппи. Если вы скучаете по университетским годам, преппи создан именно для вас.

Одно из классических сочетаний стиля преппи – высокие носки и закрытые туфли из кожи.

Такая комбинация смотрится сдержанно и стильно.