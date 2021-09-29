 

Chevrolet представил обновлённые внедорожники Tahoe и Suburban

29.09.2021, 9:58, Новости дня
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Американский бренд Chevrolet официально выпустил новые версии внедорожников Tahoe и Suburban 2022 модельного года.

Известно, что модели получили расширенные комплектации. Кроме того, в модификациях RST, Z71 и Premier установили 6,2-литровый бензиновый двигатель с мощностью 420 л.с. Кроме того, в упрощенных версиях установлен 5,3-литровый агрегат. Покупателям будут доступны версии с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Известно, что первые продажи обновленных внедорожников Chevrolet Tahoe и Suburban начнутся уже в следующем месяце, но пока прайс на автомобили остается засекреченным. Эксперты полагают, что новые модели окажутся достаточно востребованными на рынке.



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