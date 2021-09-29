 

Путин посетил провинциальный магазин вместе с Шойгу

29.09.2021, 9:51, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент России Владимир Путин в сопровождении министра обороны, генерала армии РФ Сергея Шойгу посетил магазин «Продукты» в городе Ангарск Иркутской области. Глава государства приобрёл булку хлеба, пакет молока и десяток яиц, а министр ограничился шоколадкой марки «Алёнка».

К приезду Путина в магазине готовились заранее, признаётся кассир продуктового отдела Елена Н. За месяц до визита президента фасад здания был отреставрирован, на подходе к магазину уложили новый асфальт, а сотрудники в течение 10 дней не употребляли алкоголь и не курили. Президент расплатился за покупки 500-рублёвой купюрой и полученную сдачу пожертвовал в фонд тушения лесных пожаров в Якутии. На выходе из магазина политиков встретил случайно проходивший мимо оркестр песни и пляски одной из близлежащих военных частей и исполнил несколько военных маршей, а также шлягеров авторства группы «Любэ».

«Очень важно видеть, как живёт простой человек у глубинке. Чем он дышит, о чём думает. Когда правитель отдаляется от народа, окружает себя придворной роскошью и помпезной показухой, он утрачивает связь с реальностью. Именно поэтому так важно иногда вот так просто взять и зайти в обычный провинциальный магазинчик. Попробовать на вкус, что ест трудящийся народ», – прокомментировал визит Сергей Шойгу.

После посещения магазина его директор была представлена к медали «За заслуги», а продавщица, продавшая президенту молоко, получила внеочередное воинское звание.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.06 / Исследователи: Даже капля алкоголя убивает клетки мозга

17.06 / Мировые диктаторы эксплуатируют расовую проблему Америки

16.09 / Мнение: Не вовремя

08.07 / Ученые воссоздали настоящий облик динозавра из “Парка Юрского периода”

26.07 / Мнениe: Почему Ленин желал России поражения в Первой мировой войне

25.07 / Мнение: О сливе Трампа

16.08 / Мнение: Собачий приоритет

22.12 / В Томской области женщина избила собственного сына

06.08 / «В пятницу у Лукашенко и Путина состоялся телефонный разговор. Они просто кричали друг на друга»

18.08 / Он был такой один

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика