Путин посетил провинциальный магазин вместе с Шойгу

Президент России Владимир Путин в сопровождении министра обороны, генерала армии РФ Сергея Шойгу посетил магазин «Продукты» в городе Ангарск Иркутской области. Глава государства приобрёл булку хлеба, пакет молока и десяток яиц, а министр ограничился шоколадкой марки «Алёнка».

К приезду Путина в магазине готовились заранее, признаётся кассир продуктового отдела Елена Н. За месяц до визита президента фасад здания был отреставрирован, на подходе к магазину уложили новый асфальт, а сотрудники в течение 10 дней не употребляли алкоголь и не курили. Президент расплатился за покупки 500-рублёвой купюрой и полученную сдачу пожертвовал в фонд тушения лесных пожаров в Якутии. На выходе из магазина политиков встретил случайно проходивший мимо оркестр песни и пляски одной из близлежащих военных частей и исполнил несколько военных маршей, а также шлягеров авторства группы «Любэ».

«Очень важно видеть, как живёт простой человек у глубинке. Чем он дышит, о чём думает. Когда правитель отдаляется от народа, окружает себя придворной роскошью и помпезной показухой, он утрачивает связь с реальностью. Именно поэтому так важно иногда вот так просто взять и зайти в обычный провинциальный магазинчик. Попробовать на вкус, что ест трудящийся народ», – прокомментировал визит Сергей Шойгу.

После посещения магазина его директор была представлена к медали «За заслуги», а продавщица, продавшая президенту молоко, получила внеочередное воинское звание.

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