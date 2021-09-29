 

«На шаг ближе» к собственной системе – Пентагон провёл успешное испытание гиперзвуковой ракеты HAWC

29.09.2021, 9:36, Новости дня
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Управление перспективных исследовательских проектов Пентагона осуществило первое испытание в свободном полёте гиперзвуковой ракеты HAWC, разработанной компанией Raytheon, пишет Insider. Испытание прошло успешно: ракета развила скорость, в пять раз превышающую скорость звука. По словам ведомства, проект стал «на шаг ближе к тому», чтобы обеспечить американскую армию вооружением нового поколения.


Reuters

На прошлой неделе Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) и американские ВВС успешно завершили первое испытание в свободном полёте новой гиперзвуковой ракеты HAWC (Hypersonic Air-Air Weapon Concept), пишет Insider. 

 

В ходе испытания ракета, разработанная корпорацией Raytheon, была запущена с самолёта и благодаря твёрдотопливному двигателю достигла сверхзвуковой скорости. Затем подключился воздушно-реактивный двигатель Northrop Grummann, который работает на кислороде из атмосферы, а не из кислородных баков, — благодаря ему ракета сумела развить скорость более 5 Махов, то есть в пять раз превышающую скорость звука. 

 

«Все основные задачи испытания были реализованы», — объявило DARPA, главное исследовательское ведомство Пентагона. 

 

Как отмечает Insider, HAWC — оборонный проект, направленный на разработку технологии, позволяющей производить запускаемые в воздухе гиперзвуковые крылатые ракеты. В своём заявлении руководитель программы в DARPA Эндрю Кнедлер подчеркнул, что испытание стало «успешной демонстрацией потенциала, который сделает гиперзвуковые крылатые ракеты высокоэффективным инструментом» американских войск. По словам Кнедлера, программа HAWC стала на шаг ближе к тому, чтобы обеспечить армию США вооружением нового поколения. 

 

По словам Колина Уилана, вице-президента по передовым технологиям в Raytheon Missiles & Defense, испытание стало «историческим моментом», который «готовит почву для создания в ближайшем будущем доступной гиперзвуковой системы вооружений дальнего действия для усиления национальной безопасности» США. 

 

Издание напоминает, что испытание ракеты должно было состояться ещё в конце прошлого года, но его отменили из-за некоторых проблем, подробности о которых разработчики раскрывать не стали. HAWC — одна из нескольких программ Пентагона по разработке гиперзвуковых вооружений. Другим таким проектом является гиперзвуковая ракета AGM-183A ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon), над которой работает Lockheed Martin и испытания которой уже дважды прошли неудачно. 

 

Как обращает внимание Insider, гиперзвуковое оружие — одна из главных сфер конкуренции между США, Россией и Китаем. Хотя гиперзвуковые ракеты медленнее баллистических, они очень манёвренны и способны следовать по непредсказуемой траектории, что даёт им возможность обойти противоракетные системы противника, добавляет издание.



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