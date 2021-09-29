«Поймали за руку» – экс-сотрудница объяснила, почему Facebook приостановил запуск опасного приложения для детей

Facebook объявил, что временно приостанавливает работу над приложением для детей Instagram kids. Социальная сеть была вынуждена пойти на этот шаг после того, как СМИ разоблачили токсичность её сервисов для несовершеннолетних, предположила в интервью Fox News экс-сотрудница компании Кара Фредерик.

В попытке справиться со скандалом Facebook приостанавливает работу над своей платформой Instagram kids, в то время как критики предупреждают, что она может нанести вред психическому здоровью детей.

С нами на связи для обсуждения этого вопроса находится Кара Фредерик, научный специалист по технологиям фонда «Наследие» и экс-специалист Facebook по аналитической работе. Спасибо, что присоединились к нашей беседе, Кара.

КАРА ФРЕДЕРИК, экс-специалист Facebook по аналитической работе: Спасибо за приглашение, Джерри.

По их словам, они приостанавливают запуск этого приложения для детей Instagram kids. Учитывая то, что нам сейчас известно о вреде, который Instagram наносит психическому здоровью подростков, не следовало ли им отменить его полностью?

КАРА ФРЕДЕРИК: Несомненно, следовало. Я действительно считаю, что всё это — пиар-ход, и тому есть подтверждения. Facebook знал об этом внутреннем исследовании, о том, насколько токсична его платформа для молодых девушек ещё в 2019-м и 2020 году. Почему тогда они не приостановили работу над приложением?

Они замораживают разработку сейчас только потому, что их поймали за руку. Потому, что The Wall Street Journal разоблачила их и рассказала об их осведомлённости. И при этом они продолжают воплощать свои планы по созданию Instagram kids, платформы Instagram для детей младше 13 лет.

И знаете, что? Я думаю, это очень важное публичное объявление со стратегической точки зрения, потому что — вот так совпадение! — в четверг глобальный руководитель службы безопасности Facebook (Антигона Дэвис. — ИноТВ) выступает перед подкомитетом сената, созванным сенаторами Ричардом Блументалем и Маршей Блэкбёрн.

Она (Антигона Дэвис. — ИноТВ) поднимет правую руку и сможет сказать: «Послушайте. Мы поставили проект на паузу. Мы знаем, что он токсичный, и приостановили разработку платформы, нацеленную на более молодую аудиторию». Так что я считаю, что это явно стратегический, выверенный пиар-ход и что Facebook следует отменить это (Instagram kids. — ИноТВ) полностью, а не просто приостановить его.

Вы упомянули репортаж The Wall Street Journal. Позвольте мне упомянуть кое-что, о чём сообщала газета. В её распоряжении, как вы говорили, оказались некоторые служебные записки, слайды и презентации. Позвольте мне процитировать вам один слайд, в котором говорится: «Мы усугубляем комплексы о своём внешнем виде у каждого третьего подростка». Иными словами, высокопоставленный чиновник Facebook признаёт ущерб, который они наносят. И тем не менее они продолжают считать, что развитие этого проекта — хорошая идея?

КАРА ФРЕДЕРИК: Ага. Глава Instagram даже сказал: «Мы всё ещё верим в создание этой платформы». Вся их идея в том, что этим (контролем над детьми. — ИноТВ) займётся кто-то другой, так что с равным успехом этими «кто-то» можем стать мы.

Но я думаю, что некоторые статистические данные выглядят ещё тревожнее. Шесть процентов пользователей-подростков напрямую связывают свои мысли о самоубийстве с Instagram. Иными словами, эти платформы являются токсичными. Руководители отрасли знают, что происходит, но продолжают реализовывать свои планы.

И я думаю, пара фактов скажет всё, что вам нужно знать. Например, то, что Стив Джобс никогда не позволял своим детям пользоваться iPad, который он изобрёл. В одном из своих последних интервью он заявлял: «Нет, я не позволяю своим детям пользоваться этой штуковиной». Билл Гейтс жёстко ограничивает время, которое его дети проводят перед экранами.

И в 2018 году в интервью The New York Times глава Google Сундар Пичаи признавался, что не разрешает своему сыну, которому на тот момент было 11 лет, иметь телефон. И затем год спустя Google был оштрафован Федеральной торговой комиссией на сумму 170 миллионов долларов за то, что его платформа YouTube собирала информацию о детях младше 13 лет без согласия родителей. Это было прямым нарушением закона о защите конфиденциальности детей в интернете, и при этом у его собственного сына нет телефона.

Они с радостью поступают так с вашими, но не со своими детьми. Они осознают, насколько плохими являются эти платформы, но продолжают их продвигать. Они собираются устроить эту пиар-акцию, но эта история ещё далека от завершения.

Это невероятно. Напоминает поведение драгдилеров, которые защищают собственных детей, продавая наркотики другим.

Дата выхода в эфир 28 сентября 2021 года.