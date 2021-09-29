 

Янукович заявил о намерении выделить деньги на создание машины времени, чтобы вернуться в прошлое и спасти Украину

29.09.2021, 9:31, Разное
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Виктор Янукович, занимавший должность президента Украины в 2010-2014 годах и покинувший страну из-за острого политического кризиса, сообщил о намерении вернуться в прошлое и исправить совершённые им ошибки.

Для этого, по словам экс-лидера украинского государства, ему потребуется машина времени, на создание которой он готов выделить до 50 млн долларов, честно заработанных за срок своего президентства. 

«Я не снимаю с себя ответственности за случившееся, но хочу отметить, что за последние годы мир стал намного технологичнее. Сегодня мы летаем в космос, общаемся по видеосвязи, появилась умная сантехника. Надеюсь, я стану первым пассажиром машины времени. Только исправив прошлое Украины, можно улучшить своё будущее», – заявил политик.

Янукович добавил, что забронировал сразу несколько мест в уникальной машине. Также пассажирами станет экс-премьер министр Николай Азаров, экс-министр внутренних дел Украины Юрий Кравченко, экс-глава СБУ Александр Якименко. Саму машину времени изготовит АО «Роснано».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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