 

Володин осудил избирательность новых правил YouTube в отношении критики выборов

29.09.2021, 9:28, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПредседатель Госдумы VII созыва Вячеслав Володин осудил новые правила YouTube о запрете критики результатов выборов в США и Германии, указав, что это дискриминирует другие государства.

Володин написал в Telegram, что «руководство международной компании (YouTube) приняло цивилизованное решение, что нельзя критиковать и подвергать сомнению результаты выборов», однако «почему-то не учтен крайне важный момент: эти правила распространяются всего на две страны – США и Германию».

«Что это, как не двойные стандарты и, по сути, неприкрытое пренебрежение ко всем остальным государствам, к их национальному законодательству? По отношению к нашей стране и ее гражданам мы считаем такое поведение недопустимым», – подчеркнул он.

Володин также призвал комитет Госдумы по безопасности и комиссию по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ изучить ситуацию и задать вопросы представителям YouTube.

«Что получается? Влиять на ход избирательной кампании и итоги выборов можно везде, но только не в США и Германии. Создание особого неправового поля для всех государств, кроме двух, нарушает принципы демократии и права граждан практически всего мира», – отметил он.

Председатель Госдумы также задался вопросом о том, почему этими изменениями не заинтересовались в ПАСЕ, «ведь в списке стран, в дела которых нельзя вмешиваться, нет Франции, Великобритании, Италии, какого-либо другого европейского государства, кроме Германии».

«Неужели их устраивает такая дискриминация? Это неправильно. Важно называть вещи своими именами. Более того, этот вопрос необходимо обсуждать и в Организации Объединенных Наций. Правила невмешательства в выборы суверенных государств должны быть обязательны для всех международных IT-компаний и распространены на все страны», – заключил Володин.

При этом ранее  главный редактор телеканала Маргарита Симоньян сообщила, YouTube удалил без возможности восстановления два немецких канала RT. Главред RT призвала запретить в РФ Deutsche Welle и другие немецкие СМИ.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что американским интернет-платформам давно уже не требуются серьезные обвинения или формальные поводы для «закрытия ресурсов».

Роскомнадзор потребовал от Google в максимально короткие сроки снять все ограничения с немецких каналов RT DE и Der Fehlende Part на видеохостинге, о чем проинформировать ведомство, а также пояснить причины их введения.

Ведомство пригрозило Google штрафом в случае отказа разблокировать YouTube-каналы RT.



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