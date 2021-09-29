 

Экс-глава МИД Японии Кисида стал лидером правящей партии

29.09.2021, 9:28, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыБывший министр иностранных дел Фумио Кисида по результатам второго тура избран главой правящей Либерально-демократической партии Японии, он станет новым премьер-министром.

Во втором туре за пост главы партии боролись Кисида и министр по делам административной реформы, отвечающий за кампанию вакцинации в стране, также ранее занимавший пост министра иностранных дел и министра обороны Таро Коно, сообщает РИА «Новости».

В первом туре Кисида лидировал с перевесом в один голос – за него отдали 256 бюллетеней, за Таро Коно – 255. Во втором туре Кисида получил 249 голосов депутатов парламента и восемь бюллетеней от ячеек партии в префектурах, всего за него отдали 257 бюллетеней, Коно получил 131 голос от депутатов и 39 бюллетеней от ячеек на местах, всего он получил 170 бюллетеней.

Также за пост главы ЛДП в первом туре боролись экс-министр общенациональных дел Санаэ Такаити, отличающаяся крайне правыми взглядами, и заместитель генерального секретаря партии Сэйко Нода. Они не прошли во второй тур, так как получили соответственно 188 и 63 бюллетеня.

Голосование за кандидатуру премьер-министра пройдет в парламенте страны 4 октября.



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