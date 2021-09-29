На концерт ко Дню Независимости Украины потратили 64 млн грн, на парад и салют – 42 млн грн

Деньги выделили из госбюджета. В рамках указанной суммы были предусмотрены расходы на оплату услуг аранжировки, создания партитур для оркестра, стейдж-бэнда, репетиций, студии звукозаписи, технического обеспечения номеров артистов (специальные сценические конструкции, световые декорации, спецэффекты, пиротехника), а также на обеспечение многокамерной съемки.

Согласно ответу на запрос, на проведение торжественного концерта на Майдане Независимости, парада войск с пролетом авиации и артиллерийского салюта на Трухановом острове в Киеве были предусмотрены расходы на общую сумму 42 млн грн.

Всего правительство выделило на празднование 30-й годовщины независимости Украины более 5,4 млрд грн. Деньги направили не только на праздничные мероприятия, но и на инфраструктурные проекты, в частности на модернизацию шести региональных аэропортов, развитие европути Киев – Львов – Скнилов, завершение строительства нового лечебно-диагностического комплекса “Охматдет”, отметили в Минфине.

Контекст:

24 августа в Киеве на стадионе “Олимпийский” состоялось масштабное музыкальное шоу “Независимость в нашей ДНК” по случаю Дня Независимости Украины. Концерт под девизом “Лучшие песни независимости” транслировал “1+1”. Участниками шоу стали более 30 исполнителей.

Концерт длился три часа и на 98% состоял из песен на украинском языке. Его также транслировали на украинских каналах и большом экране, установленном на Майдане Независимости.

В концерте приняли участие более 30 украинских исполнителей и групп – звезды эстрады, артисты оперы и балета, а также симфонический оркестр. Среди них – Сергей Бабкин, группа Go-A, Тина Кароль, Brutto, Dorofeeva, Джамала, Олег Винник и другие. Украинская певица Наталья Могилевская появилась на сцене на гигантской светящейся птице, а Оля Полякова пела в парике и платье, сделанных из перьев. На концерте также “выступила” цифровая копия погибшего Кузьмы Скрябина.

Режиссер-постановщик шоу Катя Царик в сентябре сообщила, что выйдет документальный фильм о создателях этого проекта.

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