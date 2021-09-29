 

Евросоюз не смог подтвердить балканским странам их принятие в ЕС – Reuters

29.09.2021, 9:24, Новости дня
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На саммите ЕС – Балканы 6 октября планировалось подтвердить обещание, данное 18 лет назад, о “безоговорочной поддержке европейской перспективы Западных Балкан”.

Однако, по данным агентства, переговоры зашли в тупик, из-за того, что такие страны как Дания, Франция и Нидерланды опасаются повторения ускоренного присоединения Румынии и Болгарии. В то же время, сама Болгария выступает против вступления Северной Македонии из-за языкового спора.

Государства, поддерживающие расширение, включая Австрию, Италию, Хорватию, Словению и страны Балтии, обвиняют Германию и Францию в нежелании разблокировать вето Болгарии.

ЕС также ведет переговоры о вступлении с Черногорией и Сербией.

Албания и Северная Македония являются официальными кандидатами. Северная Македония, по информации Reuters, в прошлом месяце получила поддержку Австрии, Чехии и Словении, чтобы начать переговоры с ЕС.

Босния и Герцеговина и Косово пока рассматриваются как потенциальные кандидаты для переговоров.

Сейчас в ЕС входит 27 стран. Последнее расширение блока состоялось в 2013 году – к ЕС присоединилась Хорватия. Вступление Хорватии в ЕС заняло 10 лет (с момента заявки на членство в 2003 году до вступления в 2013 году). В начале 2020 года Европейский союз покинула Великобритания. 

Контекст:

По итогам саммита в 2018 году в Софии Сербии, Македонии, Албании, Черногории, Боснии и Герцеговине, а также Косово была предложена европейская перспектива. Еврокомиссия определила, что Сербия и Черногория, возможно, вступят в ЕС в 2025 году. 

Черногория получила официальный статус страны – кандидата в члены Евросоюза в 2010-м, Сербия – в 2012-м.

В апреле 2018 года Европейская комиссия рекомендовала Совету Европейского союза начать переговоры о вступлении в ЕС с Албанией и Северной Македонией.

О готовности начать переговоры с этими странами говорилось в опубликованной в феврале 2018 год стратегии, предусматривающей расширение Евросоюза к 2025 году.

На саммите ЕС в 2019 году не смогли проголосовать за начало переговоров о вступлении в Евросоюз Албании и Северной Македонии.

Канцлер Германии Ангела Меркель летом 2021 года выразила уверенность, что шесть балканских стран “в силу геополитических причин” станут членами ЕС.

Поддерживает интеграцию Западных Балкан в ЕС и Венгрия. Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто говорил, что Будапешт не против евроинтеграции Украины, но после Западных Балкан. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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