Мужчина скинул 40 килограмм и просто не поверил своим глазам, когда посмотрел в зеркало

Раньше Скотт Росс не имел проблем с лишним весом, но постоянная работа в офисе и злоупотребление фастфудом сделали из когда-то симпатичного мужчины, толстяка весом 122 кг.

Постоянные проблемы со здоровьем заставили Скота задуматься о своём теле.

Если раньше он мог наслаждаться незабываемыми морскими прогулками с сыновьями, то с появлением лишних килограмм, даже спустя час активности, начиналась сильная отдышка.

«Я помню взгляд своих детей после морской прогулки. Они были разочарованы мной. Именно тогда я твёрдо решил бороться с лишним весом»

Буквально за год, Скот смог восстановить свою физическую форму, сбросив 40 кг, став при этом настоящим примером для своих мальчиков. Мужчина сделал упор на правильное питание и онлайн-фитнес.

Такой формат тренировок идеально сочетался с рабочим графиком. Но уже через пару месяцев, после первых результатов Скот решил записаться в местный спортзал, где и продолжил свои тренировки.

«Сейчас, я нахожусь в пиковой спортивной форме. Таких результатов у меня не было даже в школе, хотя я активно занимался регби»

Мужчина полностью отказался от вредной пищи и научился правильно составлять свой суточный рацион. Спорт в жизни Скота стал не только увлечением, но и ещё одним способом заработка. На данный мужчина является фитнес-тренером, который работает с новичками, мотивируя их собственным примером.