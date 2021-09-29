France 24 – вернули кубок домой — Франция впервые за восемь лет победила в престижном кулинарном конкурсе

Французский шеф-повар Дави Тиссо одержал победу в «мировом чемпионате» шеф-поваров Bocuse d’Or, пишет France 24. Как отмечает издание, в последний раз родина основателя конкурса Поля Бокюза завоёвывала главный приз на соревновании восемь лет назад. Как отмечает телеканал, сегодняшний победитель, как и Бокюз, уроженец Лиона, а значит награда по-настоящему возвращается домой.

На подиуме поют государственный гимн Франции — прямо как на всех главных спортивных соревнованиях. В центре Дави Тиссо, победивший в конкурсе Bocuse d’Or — своего рода мировом чемпионате шеф-поваров. В течение двух дней 21 команда соревновалась в двух турнирах и получала оценки от международного жюри. Вдобавок к традиционному блюду, приготовленному из говяжьей лопатки, в этом году конкурсанты представили также коробки «навынос», состоящие из закуски, главного блюда и десерта — всё на тему помидоров-черри. Франция вырвалась вперёд, обогнав Данию и Норвегию.

ДАВИ ТИССО, победитель конкурса Bocuse d’Or 2021 года: Вот уже десять лет этот приз не возвращался домой. И я особенно горд этим как уроженец Лиона. Это огромное достижение. Сейчас кубок действительно вернулся домой.

Это намёк на Поля Бокюза — тоже выходца из Лиона, известного во всём мире, благодаря множеству своих ресторанов, удостоенных звёзд Мишлена. Легендарный шеф-повар и был основателем конкурса в 1987 году. Bocuse d’Or проходит раз в два года в рамках Международной кулинарной выставки. В последний раз Франция выигрывала приз восемь лет назад. Однако родина Бокюза стала самой успешной участницей этого конкурса — главного из всех кулинарных состязаний, — оставив позади Норвегию и Данию.

Дата выхода в эфир 28 сентября 2021 года.