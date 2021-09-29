Михалков объяснил отсутствие «Оскаров» у российских фильмов

Премия американской киноакадемии «Оскар» стала политизированной, нет смысла участвовать в ней российским фильмам, сообщил режиссер Никита Михалков.

Михалков прилетел в Ташкент, где стал специальным гостем международного кинофестиваля «Жемчужина Шелкового пути», который проходит 28 сентября – 3 октября, передает РИА «Новости».

«Никакие. Потому что «Оскар» уже стал никаким», – сказал Михалков в кулуарах фестиваля, отвечая на вопрос, какие российские фильмы могли бы претендовать на премию в этому году.

По его словам, может, и нужно кому-то участвовать в этой премии, «но «Оскар» стал абсолютно политизированным».

Отметим, что фильм Михалкова «Утомленные солнцем» в 1995 году получил «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Напомним также, что в феврале в короткий список претендентов на премию «Оскар» вошли черно-белая драма «Дорогие товарищи!» российского режиссера Андрея Кончаловского и документальный фильм «Гунда» российского режиссера Виктора Косаковского.

Также в декабре 2020 года Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса признала фильм «Дылда» режиссера Кантемира Балагова лучшим иностранным фильмом.