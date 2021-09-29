 

Украинскому гражданскому флоту нужно построить 240 новых кораблей – “Укроборонпром”

29.09.2021, 8:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Менеджер проектов управления стратегии и развития ГК “Укроборонпром ” Виктор Плахута рассказал, что на сегодня в составе военно-морского флота Украины насчитывается 18 судов. Однако согласно решению Совета национальной безопасности и обороны по развитию украинского флота до 2031 года, в Украине планируется строительство патрульных и артиллерийских катеров, ракетных катеров, корветов и фрегата.

Кроме того, в стратегии отмечается, что для развития гражданского флота необходимо построить 240 новых судов. Таким образом, подсчитали в “Укроборонпроме”, объемы грузовых перевозок по внутренним водным путям Украины до 2030 года могут быть увеличены до 30 млн т в год, благодаря чему появятся 7,5 тыс. новых рабочих мест, а госбюджет ежегодно будет получать дополнительно 16,5 млн грн.

Для этого в госконцерне предлагают временно освободить от налоговой и таможенной нагрузок товары, которые произведены за рубежом и которые используют для судостроения, временно освободить от уплаты налогов судостроительные предприятия, а также провести реструктуризацию долгов таких предприятий перед бюджетами и фондами.

Авторы стратегии ожидают, что проект будет рассмотрен и одобрен СНБО, чтобы предприятия судостроительной промышленности могли получить поддержку со стороны государства.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский в августе заявил, что в Украине к 2035 году планируют реализовать большую программу по развитию военно-морского флота (ВМФ). Он отметил, что в Украине создается инфраструктура для строительства малых подводных лодок, корветов и военных катеров. Кроме того, планируется начать развитие военно-морских баз.

На сайте Офиса президента уточняется, что программа развития флота разбита на три этапа. Первый планируют реализовать до 2024 года, второй – до 2030-го, третий, строительство большого флота, – до 2035-го. 

Не позже чем в 2022 году Украина с помощью от США и Великобритании получит “москитный флот” с боевыми возможностями, заявлял в июле министр обороны Украины Андрей Таран.

В Турции уже заложен украинский корвет, который должен быть достроен на украинской верфи до конца 2023 года. Как пишет LIGA.net, в ноябре 2019 года президент заявлял, что течение девяти лет Военно-морские силы Украины получат четыре корвета проекта 58250 (серия “Владимир Великий”).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.07 / Песков заявил, что Порошенко не поздравлял Путина с праздниками

28.07 / На МКС возобновили поиск утечки бензола

25.07 / Праздничный салют в честь Дня ВМФ РФ состоялся в Петербурге

04.04 / В Украине реальное число новых случаев COVID-19 раз в пять больше, чем по статистике – врач Жиравецкий

20.08 / В Киеве пьяный мужчина, которого не пустили в супермаркет без маски, угрожал его взорвать

02.08 / Минздрав призвал людей с хроническими заболеваниями отказаться от путешествий

24.08 / Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Погиб украинский военный – штаб ООС

03.07 / Губернатор Хоккайдо призвал активизировать переговоры с Россией по Курилам

15.03 / “Наш дружелюбный концлагерь”. Навальный подтвердил, что его перевели в колонию во Владимирской области

14.03 / “Междусобойчики ни к чему”. Климкин прокомментировал идею Зеленского об отдельных встречах в нормандском формате

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика