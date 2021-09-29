Убийство Кирилла Тлявова. Суд продлил обвиняемым меру пресечения, защита намерена это оспаривать

Из трех обвиняемых один, Иван Приходько, находится в СИЗО, двое – Владимир Петровец и Дмитрий Кривошей – под личным обязательством.

Сторона защиты готовит апелляцию на это решение. Адвокат Приходько Виктор Чевгуз считает, что его подзащитный “выступает в роли жертвы непрофессионализма следователей ГБР и прокуратуры”.

Он также подчеркнул, что оспаривать меру пресечения будут теперь и в Европе. По словам адвоката, ЕСПЧ принял на рассмотрение жалобу, которую уже приобщили к материалам дела.

Контекст:

Кирилл Тлявов получил огнестрельное ранение головы 31 мая 2019 года. 3 июня мальчик умер в больнице в Киеве. В деле фигурируют четыре человека: полицейские Владимир Петровец и Иван Приходько, несовершеннолетний сын Петровца, а также их знакомый Дмитрий Кривошей. По данным следствия, они стреляли из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам неподалеку от места, где гулял ребенок, одна из пуль попала в него.

Оружие, из которого стреляли в ребенка, не нашли.

Приходько-старший находится под стражей, Петровец и Кривошей в марте 2020 года вышли из СИЗО после внесения залога в размере 280 тыс. грн.

Суд по делу приближается к финальной стадии, говорила в конце мая генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

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