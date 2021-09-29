 

Блинкен обвинил Россию в срыве совещания ОБСЕ в Варшаве

29.09.2021, 8:06, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыГоссекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в том, что она якобы заблокировала проведение Ежегодного совещания ОБСЕ по вопросам человеческого измерения.

«К сожалению, совещание ОБСЕ по человеческому измерению в 2021 году (планировалось провести 27 сентября) не состоялось из-за решения правительства РФ заблокировать эту встречу. Мы глубоко сожалеем в связи с этой попыткой российских властей заблокировать контроль над ухудшающимся положением в области прав человека», – приводит слова Блинкена РИА «Новости».

По словам главы американского дипведомства, Вашингтон «по-прежнему ожидает, что ОБСЕ и ее государства-участники будут проводить свои запланированные встречи», посвященные теме прав человека.

В заключение он подчеркнул, что США не станут игнорировать нарушения прав человека в мире.

«Мы продолжим делать все от нас зависящее, чтобы привлечь внимание ко всему спектру проблем в области прав человека в регионе ОБСЕ», – заключил госсекретарь.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила ОБСЕ в спланированной провокации против выборов в России.



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