 

Стал известен план полетов к МКС на 2022 год

29.09.2021, 8:06, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРоссия в следующем году планирует запустить к Международной космической станции два пилотируемых корабля «Союз» и три грузовых «Прогресса», следует из программы полета станции.

Согласно документу, на 18 марта 2022 года намечается запуск корабля «Союз МС-21» с российскими космонавтами Олегом Артемьевым, Денисом Матвеевым и Сергеем Корсаковым, а на 21 сентября – корабля «Союз МС-22» с Сергеем Прокопьевым, Анной Кикиной и Дмитрием Петелиным.

Кроме того, ожидаются старты кораблей «Прогресс МС-19» (15 февраля), «Прогресс МС-20» (3 июня) и «Прогресс МС-21» (26 октября), передает РИА НОВОСТИ.

В 2021 году Россия выполнила четыре запуска к МКС – трех кораблей (двух «Прогрессов» и одного «Союза») и модуля «Наука».

До конца года планируется еще столько же стартов: 5 октября – «Союз МС-19» с космонавтом Антоном Шкаплеровым, режиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд, 28 октября – «Прогресс МС-18», 24 ноября – «Прогресс М-УМ» с модулем «Причал», 8 декабря – «Союз МС-20» с космонавтом Александром Мисуркиным и японскими космическими туристами Юсакой Маэдзавой и Едзо Хирано.

Напомним, 21 сентября глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин анонсировал около 15 космических пусков до конца года.



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