 

Вести – украинские города не попали в топ-100 лучших мест для жизни

29.09.2021, 7:48, Новости дня
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Проект The World’s 100 Best Cities составил рейтинг лучших мест для жизни. В шестой раз первое место досталось Лондону. За ним расположились Париж, Нью-Йорк, Москва и Дубай. Украинские города, с сожалением отмечают «Вести», в рейтинг не попали.


Reuters

Проект The World’s 100 Best Cities, который с 2016 года составляет рейтинг лучших городов мира для жизни, опубликовал обновлённый перечень. Как пишут «Вести», в шестой раз первое место досталось Лондону. 

«Однако его положение на вершине никогда не было столь неустойчивым», — объясняют авторы рейтинга. 

Best Cities учитывает такие факторы качества жизни, как культурная сфера, разнообразие и доступность ресторанов, шоппинга, ночной жизни. Однако за последний год в Великобритании зафиксировали самый высокий уровень смертности в Европе. 

«Ужасающий уровень смертности и последующая изоляция разрушили Лондон экономически настолько сильно, что это сравнимо с последствиями Второй мировой войны», — пишут составители рейтинга.

Вторую строчку топ-100 отдали Парижу. Столицу Франции отметили за заботу о жителях во время затянувшейся самоизоляции. Перенести тяготы карантина парижанам помогло ограничение скорости в 30 км/ч для всего города и добавление велосипедных дорожек, проходящих через большинство округов. Считается, что такие меры сделали город более комфортным для прогулок. При этом Париж страдает от высокого уровня безработицы, вызванной пандемией.

Третья строка досталась Нью-Йорку, который составители назвали «величайшим городом Америки». Далее следуют Москва и Дубай. Украинские города, отмечает издание, к сожалению, в рейтинг не попали.



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