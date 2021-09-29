 

В мире сделали 6,2 млрд прививок от COVID-19, лидирует Китай

29.09.2021, 7:38, Новости дня
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Больше всего доз вакцин ввели на территории материкового Китая – 2,2 млрд. В пятерку стран-лидеров входят также Индия (877 млн), США (391 млн), Бразилия (233 млн) и Япония (161 млн).

Вакцинацию от коронавируса проводят в 184 странах и территориях.

В агентстве отметили, что 6,19 млрд доз вакцин достаточно для полной вакцинации 40,3% населения мира.

Страны и регионы с высокими доходами вакцинируются в 20 раз быстрее, чем страны с низкими доходами, пишет Bloomberg.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 28 сентября в мире подтвердили 232 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 4,75 млн пациентов с COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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