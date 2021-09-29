 

Рубль на открытии торгов укрепился к доллару и евро

29.09.2021, 7:20, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыКурс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в среду снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,25 копейки, курс евро снизился на 0,06 копейки.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в среду снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,25 копейки и составил 72,77 рубля. Курс евро снизился на 0,06 копейки и составил 85,05 рубля, передает ТАСС.

Накануне рубль на открытии торгов подешевел к доллару.



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