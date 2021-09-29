Рубль на открытии торгов укрепился к доллару и евро

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в среду снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,25 копейки, курс евро снизился на 0,06 копейки.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в среду снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,25 копейки и составил 72,77 рубля. Курс евро снизился на 0,06 копейки и составил 85,05 рубля, передает ТАСС.

Накануне рубль на открытии торгов подешевел к доллару.