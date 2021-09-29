На Западе выдвинули новую версию попытки подрыва газопровода в Крыму

Обозреватель Диана Кади в статье для журнала National Interest выдвинула свою версию попытки подрыва газопровода в Крыму, согласно которой она могла быть выгодна Украине.

По мнению обозревателя издания, Киев мог специально использовать для диверсии не русских или украинцев, которых на полуострове большинство, а крымских татар. Как считает автор, это было сделано преднамеренно, чтобы впоследствии обвинить Москву в «подавлении крымскотатарского народа». Также она обратила внимание на тот факт, что нападение произошло до Генассамблеи ООН, передает РИА «Новости».

«Таким образом, законное задержание экстремистов может быть выдано за репрессии против меньшинств», – подчеркнула Кади.

Публицист выразила недоумение, почему крымские татары «не понимают, что их эксплуатируют». Также она напомнила, что на Генассамблее ООН президент Украины Владимир Зеленский решил сравнить организацию с «супергероем на пенсии».

«Основная жалоба украинского лидера состояла в том, что миру следовало бы делать больше для обеспечения возвращения Крыма. Другими словами, не посылать Украину лесом», – отметила Кади.

Ранее в ФСБ РФ сообщили, что в ходе расследования диверсии на газопроводе в Крыму установлена связь запрещенной в РФ организации «Меджлис крымско-татарского народа*» с украинскими спецслужбами.

4 сентября сотрудниками ФСБ были задержаны жители Крыма: посредник – заместитель председателя «Меджлиса крымско-татарского народа*» Нариман Джелялов, непосредственные исполнители диверсии Асан и Азиз Ахтемовы. Задержанные по подозрению в совершении диверсии дали признательные показания. На допросе в ФСБ мужчины подробно рассказали, от кого получали инструкции и как устроили подрыв газопровода. Госдепартамент США осудил задержание Джелялова.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявлял, что попытки Украины запугать жителей региона такими диверсиями, как подрыв газопровода в селе Перевальное, безуспешны, это в очередной раз доказывает ведение гибридной войны против России.