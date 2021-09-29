Представители посольства США на Украине посетили Донбасс

Представители посольства США на Украине посетили зону проведения Операции объединенных сил в Донбассе (ООС) и вышли в Азовское море на малом бронированном артиллерийском катере для оценки ситуации в территориальных водах страны, сообщил пресс-центр штаба ООС.

«Делегация посольства США на Украине посетила район проведения операции Объединенных сил. В частности, на Приазовье чиновники встретились с командиром тактической группы «Мариуполь», который ознакомил их с политикой безопасности в Азовском море и других участках ответственности. Также делегация вышла в море на малом бронированном артиллерийском катере, чтобы самостоятельно оценить состояние дел в территориальных водах Украины», – передает сообщение штаба РИА «Новости».

Отмечается, что помимо этого представители США посетили один из отрядов морской охраны, где ознакомились с техникой и вооружением.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный специальной директивой разрешил украинским военным в зоне конфликта в Донбассе открывать ответный огонь по противнику без согласования с высшим руководством.

Напомним, 18 сентября в преддверии военных учений на Украине с участием сил НАТО секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов допустил возможность обострения ситуации в Донбассе. 10 сентября Данилов заявил, что ВСУ может взять Донецк и Луганск, но такое решение приведет к гибели «сотен тысяч людей».

В июле полпред РФ на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса.

В феврале глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в существующей редакции. Официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе.

В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник выразил уверенность, что Киев полностью отказался от идеи мирного урегулирования кризиса в Донбассе. Экс-глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.