 

В офисе Зеленского высказались о проведении саммита в нормандском формате: Россия на это не пойдет

29.09.2021, 7:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Накануне глава Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил о намерении Киева провести саммит “нормандской четверки” до ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии. В Москве же считают, что проводить встречу только ради встречи, да еще и без должной подготовки и достигнутых ранее договоренностей нет смысла.

Внештатный советник главы Офиса украинского лидера Алексей Арестович также оценил вероятность проведения саммита в нормандском формате. По его мнению, такая встреча маловероятна, поскольку Россия на это не пойдет. Якобы он не видит реальных оснований для Москвы проводить эти переговоры.

Саммит “нормандской четверки” может состояться лишь в том случае, если на его проведении будут очень настаивать Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон, считает советник Ермака.

Напомним, ранее заявление Алексея Арестовича о переименовании Украины наделало много шума. Сначала он говорил, что над этим вопросом работают в Офисе Зеленского, однако потом уточнил: сказанное – его личное мнение. Также советник главы офиса Владимира Зеленского говорил, что Украина “снялась с крючка” Минских соглашений.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.02 / США ведут работу над мерами в ответ на «ужасное нарушение прав человека» в России

08.11 / Названы пять продуктов для улучшения работы мозга

22.05 / Писатель Гребнев дал оценку боевику «Турист» о событиях в ЦАР

20.01 / Байден должен наказать Лукашенко за издевательства над демонстрантами – политолог Макфол

18.11 / Карли Клосс подтвердила беременность трогательным видео

19.10 / “Каждое утро”: Ксения Собчак похвасталась цветами и сравнила себя с Примадонной

07.07 / Смешные и анфакбл – Личное мнение

08.07 / Сытный ужин: запеченный батат в мексиканском стиле

13.04 / На месте сгоревшей «Невской мануфактуры» воздвигнут православный храм

10.09 / Бургеры и Элвис Пресли: Лили Аллен и Дэвид Харбор сыграли свадьбу в Лас-Вегасе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика