В офисе Зеленского высказались о проведении саммита в нормандском формате: Россия на это не пойдет

Накануне глава Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил о намерении Киева провести саммит “нормандской четверки” до ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии. В Москве же считают, что проводить встречу только ради встречи, да еще и без должной подготовки и достигнутых ранее договоренностей нет смысла.

Внештатный советник главы Офиса украинского лидера Алексей Арестович также оценил вероятность проведения саммита в нормандском формате. По его мнению, такая встреча маловероятна, поскольку Россия на это не пойдет. Якобы он не видит реальных оснований для Москвы проводить эти переговоры.

Саммит “нормандской четверки” может состояться лишь в том случае, если на его проведении будут очень настаивать Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон, считает советник Ермака.

Напомним, ранее заявление Алексея Арестовича о переименовании Украины наделало много шума. Сначала он говорил, что над этим вопросом работают в Офисе Зеленского, однако потом уточнил: сказанное – его личное мнение. Также советник главы офиса Владимира Зеленского говорил, что Украина “снялась с крючка” Минских соглашений.