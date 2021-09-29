Как Геббельс готовил общественное сознание Германии к войне

Германия до Второй мировой войны

В Германии до начала Второй мировой войны проживало порядка 70 млн человек, считая тех немцев, которые были возвращены в лоно государства после аншлюса и захвата чешских территорий.

В самом начале 1933-го, после разговора с Гитлером, Геббельс написал конспект своего проекта. Практически всё из этого проекта он реализовал. Гитлер сказал, что нужно настраивать оркестр, как он называл пропагандистскую машину, на музыку войны, то есть нужно настраивать общественное сознание на большую победоносную войну на востоке.

Геббельс делит весь период работы с общественным сознанием на несколько этапов. Первый — это 1933−1935 гг. Он утверждал, что необходимо осуществлять свободу слова и собраний при ограничении информационного потока, продолжать работу на заводах, в клубах, использовать любую площадку для открытых публичных дискуссий. В НСДАП были структурные подразделения, которые должны были работать со всеми звеньями общества. Сначала в них было 1−2 человека, потом 5−10, а потом они выросли до огромной пропагандистской махины. То есть, грубо говоря, Геббельс предлагает за первые 2 года после прихода власти под руководством НСДАП выпустить обществу пар.

Но он предлагает это взрослому обществу, потому что молодёжь — совершенно особая статья, Геббельс даже другим цветом пишет всё, что касается молодёжи. Он считает, что это отдельная работа, и на неё из казны партии — а казначей тогда был очень прижимистый — придётся трясти. Причем главная надежда — 8−10-летние. Тут и лагеря, и какие-то клубы, и походы, и кино.

Велась работа с церковью. Преследовали отдельных священников, которые в своих проповедях позволяли себе прямые нападки на режим. А суть работы с церковью заключалась в том, чтобы увести паству, и прежде всего — 8−10-летних детей. То есть вместо слова «бог» предполагалось использовать слово «фюрер». Дети были Веймарской республикой совершенно заброшены, и, конечно, они с охотой приняли такое братское внимание.

Следующим звеном цепочки были 1935−1938 гг. Геббельс развивает такую тему: что, собственно, может предложить буржуазная пропаганда, какую идею? Сегодня есть хорошо, а завтра есть ещё лучше? Он пишет, что молодых людей надо завораживать. То есть национальная идея, общенациональное счастье для немцев должно стать завораживающей идеей. В ней ещё нет пока ничего воинственного. Пока речь идет только о физическом, духовном контроле над всё большим и большим разновозрастным контингентом.

Пропаганда Геббельса

В этот период у Геббельса появляется для молодёжи слово «дисциплина». К 1938-му 8-летним где-то 13−14, 10-летним — 15−16 лет. Что касается пропаганды для взрослых, то от публичных политических дискуссий нацисты далеко не сразу перешли к абсолютной пропаганде, к ударам по мозгам. Они сделали это через период так называемых бытовых дискуссий, то есть обсуждали всякую ерунду. Вот конкретный пример: 2 или 3 недели по радио обсуждается вопрос о национальном запахе туалетного мыла. Чем должна пахнуть немецкая нация: резедой, ромашкой, гвоздикой? Потом «Фелькишер Беобахтер» выдаёт мощный удар по мозгам; говорилось, что лучший запах — запах чистоты, и это лучшее для здоровья солдата.

Проводились парады Трудового фронта. Трудовой фронт маршировал в формах, держа лопаты так, как солдаты держат ружья, и хитроумный Роберт Лей использовал такой приём: он иногда просил быстро переодеться из формы Трудового фронта в военную. По этому поводу он как-то заметил, что люди не заметят, как их на самом деле переоденут в военную форму. Это по поводу взрослого контингента. А по поводу молодёжи у Геббельса появляются термины «дисциплина ума», «дисциплина чувств». И лидер «Гитлерюгенда» Ширах практикует, например, «месячники солидарности». Были «декады ненависти», «трёхдневки сочувствия».

Всё это осуществляется на фоне мирной экспансии. Тут и Рейн, и Судеты, и Австрия. Фюрер в материалах пропаганды выступает как собиратель немецких земель. К 1939-му в нацистской пропаганде появляется термин «сверхчеловек».

Но германское общество ещё не было настроено на войну. Немцы работали, ездили в отпуска. Они плавали по Северному морю, начали получать «Фольксваген», переезжали в новые квартиры. Уют, быт, комфорт… В 1939 году Гитлер безумно боялся ответа Англии и Франции, а в начале 1941-го он больше всего боялся одного: как поведут себя рабочие главных промышленных районов в случае объявления всеобщей мобилизации? Надо сказать, что ответы, которые ему давали, его не обнадёжили. Запускается мощная дезинформация о том, что Сталин готовится напасть первым и что Германия должна готовиться к обороне.

Молодёжи к 1941-му где-то 18 лет, и теперь все молодёжные союзы и объединения должны быть военизированы. Ребята надевают форму. Они надели форму ещё раньше, чем была объявлена мобилизация, до 22-го.