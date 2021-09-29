 

Порванная одежда, остановившиеся часы и зубные протезы – малоизвестные детали похищения Бетти и Барни Хилл

29.09.2021, 7:13, Разное
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Американские супруги Бетти и Барни Хилл считаются первыми известными людьми, похищенными пришельцами.

Их похитили в 1961 году и с тех пор эта история была сотни (если не тысячи раз) опубликована в сми, проверена и перепроверена. Однако все равно остаются детали, о которых сообщают очень редко.

Это случилось ночью, когда они ехали в автомобиле по дороге в Белых горах штата Нью-Гэмпшир (США). По их словам, все было нормально, пока не появился странный свет сверху, который начал быстро догонять их автомобиль.

Свет шел от маленькой "звездочки", которая быстро и в разном направлении двигалась по небу. Это объект по какой-то причине напугал их и они поспешили уехать от него подальше. 

Что произошло потом, они не могли понять, они внезапно обнаружили, что находятся на той же дороге в своем же автомобиле, но их одежда была грязной и в дырах, часы на руке остановились и Барни ощущал сильную боль в шее. 

Порванная одежда, остановившиеся часы и зубные протезы - малоизвестные детали похищения Бетти и Барни Хилл

Быстрая сверка с часами на приборной панели показала, что с момента как они стали уезжать от "звездочки" прошло целых два часа и никто из них не помнил, что с ними произошло в этот промежуток времени.

Через несколько дней оба стали ощущать нервозность, которая лишь нарастала, у обоих возникло сильное стрессовое состояние, как будто оба пережили что-то угрожающее их жизни, а потом Бетти начала видеть жуткие ночные кошмары. В этих кошмарах она находилась в незнакомом месте, где ее болезненно терзали таинственные существа.

В конце концов Бетти и Барни решили обратиться в психиатрическую клинику, где доктор Бенджамин Саймон предложил обоим пройти через сеанс регрессивного гипноза. Эти сеансы в те годы как раз набирали популярность. 

Сеансы были проведены как с Бетти, так и с Барни, причем как в одной комнате, так и в разных помещения, чтобы не могли каким-то образом влиять на показания друг друга. Но оба рассказали очень похожие в деталях пугающие истории о том, как в те самые "пропущенные" два часа их каким-то образом вытащили из автомобиля и переместили на очень длинный дискообразный корабль.

Их похитители выглядели как низкорослые серокожие гуманоиды с очень крупными головами. Это было первое описание так называемых "Серых", ставшее классическим на последующие десятилетия. 

Во время обследования Бетти и Барни инопланетян довольно сильно удивили зубные протезы Барни, создавалось ощущение, что подобная технология была им совершенно незнакома до сего момента. 

Под гипнозом Барни вспомнил, как инопланетяне общались с ним с помощью какой-то формы телепатии и при этом он в основном видел лишь их глаза.

"О, эти глаза. Они в моем мозгу. Мне сказали закрыть глаза, потому что я увидел два глаза, приближающихся к моим, и я почувствовал, как эти глаза прижались к моим глазам. Все, что я вижу, это глаза… Я даже не боюсь, что они не связаны с телом. Они просто там. Они просто близко ко мне, прижимаются к моим глазам".

А потом наступило время медицинского "осмотра". Барни описывал, что ему ставили странный прибор в виде чаши на гениталии и каким-то образом с его помощью взяли у него образец спермы. Он также вспомнил, что они вставляли ему в прямую кишку что-то, а потом соскоблили с его тела немного кожи, возможно для анализа ДНК.

Что касается Бетти, то она помнила как пришельцы вставили ей длинную иглу в пупок, сказав, что это тест на беременность.

Помимо этого, пришельцы показали Бетти "звездную карту", схему которой она смогла нарисовать под гипнозом. Позже, в 1968 году астроном-любитель Марджери Фиш из штата Огайо обнаружила в галактике звезды, положение которых соответствовало рисунку Бетти. 

Если предположить, что на схеме был показан "дом" пришельцев, то это место находилось возле бинарной звёздной системы Дзета-1 и Дзета-2 созвездия Сетки. Правда в 1990-х года было досказано, что это сравнение немного притянутое и звезды в реальности расположены не совсем так, как на рисунке Бетти, но все равно такое совпадение выглядит довольно любопытным.

После того, как доктор Саймон провел свои сеансы гипноза с Бетти и Барни, он пришел к выводу, что оба супруга пережили что-то сильно травмирующее и у них присутствует "единое психическое отклонение". 

Скептики с самого начала отнеслись к истории Бетти и Барни с большим недоверием. Они высказались, что сюжет с похищением очень похож на детали фильма 1953 года "Захватчики с Марса", а также на эпизод из шоу "Внешние пределы".

Также была предложена теория, что Бетти и Барни пережили не похищение пришельцами, а что-то вроде ночного паралича, однако могут ли два разных человека разом испытать нечто подобное? Сомнительно.

Высказывались и другие гипотезы, в том числе те, в которых Бетти и Барни назывались мистификаторами и откровенными лжецами. 

Супруги, которые и до этой истории подвергались постоянным нападкам общественности из-за того, что Барни был чернокожим, а Бетти белой (в 1960-х годах в США такой брак все еще оставался настоящим вызовом обществу) были сильно обижены на подобные предположения и вскоре после того, как их история попала в прессу и наделала шуму, поспешили удалиться подальше от журналистов. 

Спустя несколько лет в 1969 году Барни Хилл внезапно умер в возрасте всего 46 лет. Причиной было названо кровоизлияние в мозг, но по слухам, смерть Барни была лишь следствием тех загадочных манипуляций, что над ним провели пришельцы.

Бетти Хилл дожила до 86 лет, успев стать настоящей знаменитостью среди уфологов. 



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