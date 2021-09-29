 

Das Erste – на прямых выборах канцлера Олаф Шольц набрал бы 62% голосов

29.09.2021, 7:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Если бы в ФРГ проводились прямые выборы канцлера, то кандидат от СДПГ Олаф Шольц набрал бы на них 62% голосов, пишет Das Erste, ссылаясь на результаты опроса Infratest dimap. Более половины респондентов считают, что новая правящая коалиция должна состоять из СДПГ, «Свободных демократов» и зелёных.


Reuters

55% немцев поддерживают коалицию «светофор» из социал-демократов, «Свободных демократов» и зелёных, пишет Das Erste, ссылаясь на опрос, проведённый институтом исследования общественного мнения Infratest dimap. В то же время коалицию «Ямайка» из ХДС, «Свободных демократов» и зелёных поддержало 33% респондентов.

Как отмечает издание, наибольшая поддержка коалиции «светофор» наблюдается у сторонников партии зелёных: 81% респондентов. Между тем, большинство сторонников «Свободных демократов» склоняются к коалиции «Ямайка» с лидерством ХДС.

37% опрошенных заявили, что довольны либо очень довольны итогом выборов в бундестаг. 58% оказались не очень довольны либо совсем недовольны.

Согласно данным опроса, если бы в Германии существовали прямые выборы канцлера, то за кандидата от СДПГ Олафа Шольца проголосовало бы 62% респондентов, а за кандидата от ХДС Армина Лашета — лишь 16%. Кроме того, 52% опрошенных считают, что именно Лашет виновен в падении популярности ХДС: 63% считают, что партия Ангелы Меркель теперь должна уйти в оппозицию.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.08 / В Минцифры рассказали, можно ли подделать сертификат о вакцинации от COVID-19 в “Дії”

02.07 / Черчесов ответил на вопрос о возможной отставке

25.12 / В ВОЗ заявили, что правительство Украины выделило 125 млн грн на лекарства с недоказанной эффективностью от COVID-19

26.07 / Вооруженные силы Украины готовы дать отпор боевикам в случае нарушения договоренностей о перемирии на Донбассе – Минобороны

13.08 / Помпео не исключил санкций против Белоруссии и приостановки поставок нефти

22.07 / Боевики на Донбассе девять раз за сутки обстреляли позиции подразделений ООС, есть погибший и раненый

09.07 / Академик РАН объяснил, почему заболеваемость COVID-19 снижается медленно

05.06 / Ростуризм и туроператоры заявили о готовности организовать туры для вакцинации иностранцев

11.05 / Прокуратура провела обыски в “Киевзеленстрое” по делу об уклонении от уплаты 30 млн грн налогов

16.09 / Никаких препятствий работе НАБУ решение КС не создает – представитель президента в суде

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика