Мнение: Талибан потребовал от США убраться из воздушного пространства Афганистана

Талибан официально потребовал от США прекратить летать в воздушном пространстве Афганистана без согласования с правительством в Кабуле.

Заявление Исламского Эмирата Афганистан о нарушениях воздушного пространства:

Соединенные Штаты недавно нарушили все международные законы и Дохийское соглашение, и наше воздушное пространство занято их беспилотными летательными аппаратами.

Эти нарушения должны быть остановлены и прекращены чтобы предотвратить плохие последствия.

Разумеется, без ЗРК очистить небо от американских самолетов будет затруднительно.

Впрочем, так как еще не все граждане США смылись из Афганистана, у талибов есть и другие рычаги воздействия.

PS. И еще смешное по Афганистану. Пентагон заявил, что переоценил правительство Афганистана и недооценил уровень его коррумпированности.

На что только не идут, чтобы прикрыть собственные просчеты. Сразу вспоминается настольный варгейм "A Distant Plain" https://colonelcassad.livejournal.com/5511720.html отставного ЦРУшника Рунке, где прямым текстом указывалось, что Правительство стремится к сохранению прямого контроля над провинциями и накоплением денег, которые оно получает от Вашингтона. Вливая деньги в армию и подкуп населения, правительство пытается по сути залить огромными деньгами огромную черную дыру, при этом часть вливаемых в страну средств, теми или иными путями попадают к полевым командирам или Талибану.

В общем, отличная игра, которая очень точно отражала суть происходящего в Афганистане в последние годы американской оккупации.

Говоря языком этого варгейма, в августе 2021-го года Талибан массово переместил свои фишки из Пакистана в Афганистана и вскрыл их.

Разумеется, то что было понятно отставному ЦРУшнику, было прекрасно понятно и в Пентагоне, который стыдливо помалкивал, когда в Белом Доме пафосно рассказывали о состоятельности афганского государства при Гани. А теперь, когда все рухнуло, крайним делают именно Гани, хотя он действовал в тех рамках, в которых ему дозволяли действовать США.И Афганская армия, которая столь скоропостижно схлопнулась, была с нуля построена, обучена и вооружена США. Но вполне понятно, что никто в Пентагоне не хочет брать на себя ответственность за финальный результат.

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