Ястремская уступила на турнире WTA в Чикаго, борьбу в одиночном разряде продолжают еще две украинки

Украинка не заработала в ходе поединка ни одного брейкпойнта и уступила со счетом 1:6, 3:6.

Мертенс сеяна на турнире седьмой, в мировом рейтинге она 18-я. Украинка – 72-я ракетка мира.

Во втором круге одиночного разряда сыграют также сеяная на турнире первой первая ракетка Украины Элина Свитолина (была освобождена от игр первого круга) и Катерина Козлова (в первом круге обыграла соотечественницу Марту Костюк со счетом 6:7, 6:3, 6:0).

Соперницей Свитолиной (шестая ракетка мира) станет Аманда Анисимова из США (82-я в мировом рейтинге), а соперницей Козловой (140-я ракетка мира) – Елена-Габриэла Русе из Румынии (98-я).

Контекст:

Chicago Fall Tennis Classic проходит на хардовом покрытии с 27 сентября по 3 октября. Призовой фонд турнира – $566 тыс.

Ястремская, которая ранее была второй ракеткой Украины, сейчас является четвертой. Ее опередили Костюк (57-я в мире) и Ангелина Калинина (60-я).

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