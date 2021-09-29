Мнение: О суровом уроке, который Меркель преподала Путину



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Нынешний российский президент Владимир #Путин, свято блюдя многовековую традицию отечественных государей, как истинный патриот любит всё немецкое. «Орднунг» там, или «братвурст»… Завещано ещё Петром Великим, ага.

Вот только Пётр I у немцев прежде всего учился. А нынешний…

Впрочем, один важный урок, уже напоследок, уходящая канцлер ФРГ Ангела Меркель своему российскому визави всё же преподала.

В Германии прошли первые парламентские выборы «без Меркель». Занимавшая пост федерального канцлера Германии с 22 ноября 2005 года Ангела Доротея Меркель-Каснер принимала в них участие лишь как рекламный паровоз для своего преемника. Которым был выбран премьер-министр Северного Рейна — Вестфалии Армин Лашет. И этот выбор стал катастрофичным для партийного блока фрау канцлерин, ХДС/ХСС. Он по итогам выборов потерял почти 9 процентных пунктов по голосам и показал худший результат на федеральных выборах в истории своего в них участия. А вот оппоненты, прежде всего СДПГ, которая в итоге получила больше всех мест в Бундестаге, а также «Зелёные» добавили по 5-6 пунктов.

Почти все наблюдатели единодушны. Причиной слабой компании блока ХДС/ХСС оказался… его нынешний лидер, преемник Меркель Армин Лашет. Про его избирательную кампанию злые языки говорили, что «Лашет хочет въехать на пост канцлера в спальном вагоне». А когда по настоянию однопартийцев их лидер всё же встряхнулся, вышло ещё хуже. Проколы пошли один за другим в том числе публичные вроде смеха во время речи президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера о жертвах разрушительных наводнений на западе страны в середине июля. Неуместной оказалась и ссора с немецким офисом Greenpeace. Защитники природы обвинили Армина Лашета во лжи после того, как он заявил, что его позиция об отказе от угля к 2038 году основана на рекомендациях этой организации. В результате рейтинги ХДС прямо накануне выборов обрушились с 30% до критических 20%, что стало историческим минимумом за все годы существования партии.

Пришлось включаться бабушке. Её поддержка помогла вытянуть кампанию из ямы – электорат Меркель, пожилые люди в возрасте от 60 лет, преимущественно женщины, – поверили своей многолетней фаворитке. Но чуда всё же не произошло. И для 45% традиционных избирателей ХДС, решивших в этот раз отдать свой голос за другую политическую силу на выборах, решающим фактором стало негативное отношение лично к Армину Лашету.

Казалось бы, всё это внутригерманские дела – и где тут урок для Владимира Путина?

Но вот в чём суть. Ангела Меркель отбыла на посту федерального канцлера четыре срока подряд. А на посту председателя ХДС и того больше – около 20-ти. Её долгое лидерство привело к тому, что другие, харизматичные и яркие, лидеры в партии просто не вырастали. Даже несмотря на то, что полного застоя в партийных кадрах не было, и на уровне земель какая-то конкуренция всё же присутствовала. Но всё же борьба за лидерство на региональном уровне – совсем не то же самое, что и на федеральном. А национальный лидер в партии почти два десятилетия был только один.

Нет сомнения, что в преемники Ангелы Меркель выбился всё-таки самый прыткий и способный. Но годы негативной селекции сделали своё дело. Всех способностей оказалось недостаточно для настоящей борьбы за голоса. Ситуацию не спасло даже то, что фрау канцлерин покинула свои партийные посты добровольно и объявила об этом сильно заранее. Всё-таки уходить надо вовремя…

Ферштейн?

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