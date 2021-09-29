Полпроцента Холокоста

За два дня — 29 и 30 сентября 1941 г. — в Бабьем Яру было расстреляно 34 тысячи евреев.

Бабий Яр, 1942 год. Фото: AP Photo / TASS

Трехглавый дракон

В оперативном пространстве нападения на СССР вермахт живо напоминал фигуру трехглавого дракона. Головы — это три группы армий: «Север», «Центр» и «Юг», нацеленные, каждая, на крупнейшие столичные города СССР — Ленинград, Москву и Киев. Так и понеслись они, плюясь пламенем и сея смерть, и, казалось, ничто их не остановит! К Ленинграду подобрались в сентябре, к Москве –– в октябре, ну а Киев — Киев в сентябре уже с легкостью взяли.

Произошло это так быстро потому, что 21 августа центральная из голов — по единоличной воле фюрера, резко и на всем ходу — заложила вираж на юг, в сторону Черного моря, украинского урожая и вальяжного Крещатика. Костяк группы армий «Центр» фон Бока оставался на московской колее, но притормозил, чтобы лучше перемолоть миллионный Брянско-Вяземский котел (одних только военнопленных — 688 тысяч!). Но две армии — 2-я танковая Гудериана и 2-я пехотная Вейса — оторвались от «Центра» и устремились на юг, чтобы стать северной клешней другого, не менее впечатляющего котла — Киевского (665 тысяч военнопленных). Южная же клешня была прочерчена группой армий «Юг» фон Рунштедта: 10 сентября у Конотопа танки Гудериана поцеловались с танками фон Клейста. Пятеро, включая Власова, красных командармов (а с командующим Пинской флотилией так и шестеро) едва унесли ноги из этого котла, где безрассудно застрянет и понапрасну погибнет — в нелепом ожидании письменного приказа Сталина — командующий Юго-Западным фронтом Кирпонос, утянув за собой в могилу едва ли не весь свой штаб. Гудериан и Вейс еще успеют вернуться к средней драконовой голове аккурат к началу операции «Тайфун».

Киев был обречен и для 6-й армии генерал-фельдмаршала фон Рейхенау вовсе не был крепким орешком. Когда 19 сентября город пал, назавтра, 20-го, фон Рейхенау обратился к войскам: «Взятие Киева имеет определяющее значение. Мужество, вождизм и ни с чем не сравнимая храбрость всех частей позволили нам за чрезвычайно короткое время создать здесь крепчайший оплот. Враг пережил убийственное поражение. Путь на Восток нам отныне открыт. Я благодарю пехотного генерала фон Обстфельдера, командующего этим наступлением, и его бравые дивизии».

Логистика палачей

Но фельдмаршал не сомневался в «бравости» и своих карателей. А они постепенно съезжались в Киев. Еще 19 сентября прибыли 50 человек передового отряда зондеркоманды С-4а; остальные, во главе с командиром штандартенфюрером СС Блобелем, задержались на акции в Житомире (расстрел евреев) и прибыли в город только 25 сентября, одновременно со штабом всей айнзатцгруппы C (начальник бригаденфюрер СС д-р Раш). Тогда же в Киев прибыли два полицейских батальона — 45-й резервный полка «Юг» (штурмбаннфюрер СС Бессер) и 303-й (штурмбаннфюрер СС Ганнибал), а также часть штаба Высшего командира СС и полиции в Южной РФ «Юг» обергруппенфюрера СС Еккельна.

Подтягивались — главным образом из Житомира — и украинская вспомогательная полиция. Раньше всех — 21–23 сентября — прибыли ее передовая команда (18 человек во главе с Б. Коником; с ними прибыл и сам Андрей Мельник) и казачья сотня И. Кедюлича.

Капитан Дидике. Фото: РГВА

27 сентября 1941 года 454-я охранная дивизия передала киевской полевой комендатуре 100 обученных украинских полицейских из Житомира «со знанием киевской специфики» под командой капитана Дидике. 29 сентября в Киев из Житомира на подмогу были присланы еще 200 полицаев.

Главная нагрузка ложилась на зондеркоманду 4а Блобеля. Рейхенау уже приходилось обращаться к нему с просьбами. Например, решить вопрос о сотне плачущих еврейских сирот в Белой Церкви, где накануне были расстреляны их родители. Вопрос, конечно, «решили». А заодно и

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перешли важную для СД внутреннюю черту — от выборочной ликвидации евреев (только мужчин!) к тотальной (всех!). Да, пожалуй, что и еще одну черту — отказались от гетто:

восточнее Бердичева и позже Бердичева новых на Украине уже не открывали: в расход!

Фельдмаршалу и в голову не могло прийти, что и сам он не протянет и четырех месяцев. После Киева он пойдет на повышение и сменит 1 декабря фон Рунштедта на посту командующего группой армий. Его самого в 6-й армии заменит Паулюс, впрочем, еще не догадывающийся о своем грядущем Сталинграде. Как не догадывался о своем конце и Рейхенау: между тем 14 января 1942 года, после зимней охоты под Полтавой на 40-градусном морозе его, 57-летнего спортсмена хватит инсульт, а 17 января — при перелете в клинику в Лейпциге — он умрет прямо в самолете.

Фото: ГАРФ

Первым начальником Киевской городской управы, то есть местным бургомистром, был Александр Петрович Оглоблин, вчерашний профессор Киевского университета и будущий Гарвардского. Из опыта смоленского бургомистра Меньшагина мы знаем, что по всем локальным вопросам, связанным с местными евреями, немцы консультировались именно с бургомистром. Так что слух, что именно Оглоблин указал немцам на Бабий Яр как на место, оптимальное для задуманной ими «эвакуации», правдоподобия не лишен.

Как и в Смоленске, деньги и ценности убитых евреев конфисковывались в пользу Рейха, их одежда частично предназначалась для нужд фольксдойчей, а частично поступала в распоряжение управы. «Трофеи» свозились в здание 38-й школы, где на первом этаже складировали продукты, на втором — белье, на третьем — верхнюю одежду, а на четвертом — шубы, часы, ювелирные изделия.

Тотчас же начались махинации с одеждой, она стала мелькать на базаре, о чем стало известно в комендатуре. Вызванный на допрос Оглоблин со страху упал в обморок и даже «прятался» в психушке, то есть чуть ли не прямо в Бабьем Яру. Но убивать его не стали, а уволить уволили. В должности бургомистра он продержался лишь месяц с небольшим.

За этот месяц он основательно сблизился с ОУН в ее мельниковском изводе, вошел в Украинский национальный совет под председательством Миколы Величковского, а главное — всячески поддерживал украинскую националистическую — искренне и шипяще антисемитскую и антирусскую — прессу: газета «Украинское слово» под редакцией Ивана Рогача и журнал «Литавры» под редакцией Олины Телиги начали выходить при нем. Его преемнику на бургомистерском посту — Владимиру Багазию — нагнетание украиноцентризма и вовсе будет стоить жизни.

Оглоблин же, по протекции коллеги-историка Константина Штеппы, ставшего ректором Киевского университета, получит в нем профессорскую должность и пост директора Музея-архива переходного периода, для которого он собирал данные о преступлениях большевиков и т.п.

Пока СД и СС только съезжались и обустраивались, антиеврейскую инициативу перенял вермахт. Начиная с 22 сентября военные патрули (лишь позднее к этой работе подключились эсэсовцы) охотились по всему городу за мужчинами призывного возраста: забирали всех — и гражданских, и окруженцев, и беглых военнопленных, а потом среди забранных выявляли евреев и комиссаров. Схваченных бросали в тюрьмы или в дулаг (пересыльный лагерь для военнопленных) № 201, разместившийся поначалу прямо в городе, на Керосинной улице, а потом в Дарнице.

24 сентября, ровно в полдень, началась страшная многодневная «радиоигра» Кремля с взлетающими на воздух по радиосигналу из Воронежа зданиями в центре города и пылающим Крещатиком.

Она явно застала немцев врасплох. Удары радиоуправляемыми минами Ф-10 были не только болезненны, но и оскорбительны. Идея «переселить евреев», то есть расправиться с ними как можно скорей и как бы в порядке мести «за Крещатик», прямо напрашивалась!

Идея нашла понимание, поддержку и детальную разработку на ежедневных совещаниях военных друг с другом и с полицией и СС. Основное бремя «гросс-акции возмездия» должно было лечь на зондеркоманду 4а, для поддержки которой (сгон жертв, внутреннее и внешнее оцепление места казни) Еккельн, по просьбе Блобеля, выделил два полицейских батальона — 45-й и 303-й, точнее, отдельные его роты.

Жертвы: приглашение на расстрел

Первыми жертвами расстрелов в Бабьем Яру стали евреи и комиссары — гражданские, военнопленные, окруженцы, — за которыми охотились начиная с 22 сентября, а первыми палачами — чины полицейского полка «Юг». По свидетельству Л. Островского, у дулага на Керосинной было специальное отделение, заполненное исключительно евреями и комиссарами, числом около 3 тысяч человек. Его-то, по-видимому, и «освобождали» от ненужных постояльцев — параллельно тому, как пустели тюрьмы, разумеется. Заполнение же отсека новыми гостями было гарантировано сотнями тысяч советских военнопленных из Киевского котла.

Мемориал Бабий Яр, 1973 год. Фото: John Sunderland/The Denver Post via Getty Images

В таком случае расстрелы этих контингентов, начавшись 27 сентября, продолжились 28-го, а затем — из-за массового расстрела евреев-киевлян 29–30 сентября — прервались на два дня и возобновились 1 октября еще на три дня. Каждый день из еврейского отсека дулага привозили 10–15 грузовиков с военнопленными. И скорее всего именно в их одежде и копаются немцы и украинцы на знаменитых фотография Хеле, сделанных 1 октября.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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