Гутерриш заявил о самой высокой за 40 лет вероятности применения ядерного оружия

Вероятность применения ядерного оружия возросла до уровня, который не наблюдался вот уже 40 лет, сообщил генсек ООН Антониу Гутерриш.

«Ядерная угроза достигла уровня, который не наблюдался уже почти четыре десятилетия», – сообщил Гутерриш на ГА ООН, передает ТАСС.

По его словам, в мире сейчас есть около 14 тыс. единиц ядерного оружия, и хотя его количество в целом снижается, наблюдаются «тревожные признаки новой гонки вооружений».

Все же в мире есть и положительные тенденции. «Решение Российской Федерации и Соединенных Штатов продлить договор СНВ-3 и начать стратегический диалог – это позитивный шаг. Также таковым является и вступление в силу в январе Договора о запрещении ядерного оружия», – отметил глава ООН.

«Давайте отринем ядовитую и ошибочную логику бесконечного ядерного соревнования, прогоним эту нависающую тучу навсегда и возвестим о новой эре диалога, доверия и мира для всех», – заключил Гутерриш.

Во вторник генсек ООН выражал беспокойство ростом рынка продажи оружия в разных частях мира.