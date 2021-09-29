 

Гутерриш заявил о самой высокой за 40 лет вероятности применения ядерного оружия

29.09.2021, 6:26, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВероятность применения ядерного оружия возросла до уровня, который не наблюдался вот уже 40 лет, сообщил генсек ООН Антониу Гутерриш.

«Ядерная угроза достигла уровня, который не наблюдался уже почти четыре десятилетия», – сообщил Гутерриш на ГА ООН, передает ТАСС.

По его словам, в мире сейчас есть около 14 тыс. единиц ядерного оружия, и хотя его количество в целом снижается, наблюдаются «тревожные признаки новой гонки вооружений».

Все же в мире есть и положительные тенденции. «Решение Российской Федерации и Соединенных Штатов продлить договор СНВ-3 и начать стратегический диалог – это позитивный шаг. Также таковым является и вступление в силу в январе Договора о запрещении ядерного оружия», – отметил глава ООН.

«Давайте отринем ядовитую и ошибочную логику бесконечного ядерного соревнования, прогоним эту нависающую тучу навсегда и возвестим о новой эре диалога, доверия и мира для всех», – заключил Гутерриш.

Во вторник генсек ООН выражал беспокойство ростом рынка продажи оружия в разных частях мира.



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