Американский генерал отверг обвинения в попытке помешать Трампу использовать ядерное оружие

Глава комитета начальников штабов США генерал Марк Милли в сенате отверг обвинения в попытках ограничить полномочия президента Дональда Трампа по применению ядерного оружия в последние дни его президентского срока.

Милли в ходе слушаний в сенате подтвердил основные события, описанные в книге журналиста Боба Вудворда, которая стала причиной нападок на генерала, передает РИА «Новости».

«Я ни разу не пытался повлиять на процесс, изменить его, узурпировать полномочия или самому вклиниться в цепочку командования», – сообщил он.

По книге Вудворда, в конце правления Трамп вызвал старших офицеров, чтобы повторить с ними процедуры запуска ядерного оружия, и заявил, что «президент один может отдать такой приказ, но самое главное, чтобы он, Милли, был также обязательно вовлечен».

Генерал пояснил, что до этого говорил со спикером палаты представителей Ненси Пелоси, она выражала озабоченность непредсказуемостью президента, который отказывался смириться с поражением на выборах и искал возможность остаться у власти.

«Я объяснил ей, что президент – это единственная командная инстанция, которая касается решений о применении ядерного оружия, но в одиночку он ракеты не запускает. Я также сказал ей, что диагностика ментального здоровья президента не входит в мою компетенцию», – рассказал в сенате Милли.

Он добавил, что об этой беседе немедленно доложил в Пентагон.

Напомним, Washington Post опубликовала отрывки из новой книги известного журналиста Боба Вудворта. Как утверждается в книге, главе Объединенного комитета начальников штабов США Марку Милли пришлось звонить в Пекин, чтобы развеять опасения Китая относительно возможности внезапного удара со стороны США. Кроме того, утверждается, что Милли в одиночку предпринял сверхсекретные действия, чтобы Трамп не отдал возможный приказ нанести опасный военный удар или запустить ядерное оружие через два дня после штурма Капитолия в январе.

Трамп опроверг заявления о том, что он якобы собирался начать боевые действия против Китая, будучи президентом.

В Белом доме рассказали, что президент США Джо Байден полностью доверяет генералу Марку Милли, несмотря на обвинения Трампа.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, о чем на самом деле идет речь – о смелом генерале, предотвратившем войну, или о предателе, который решил поучаствовать в другой войне – информационной?