 

Китай призвал провести саммит «пятерки» СБ ООН «как можно скорее»

29.09.2021, 6:26, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПекин заинтересован в проведении саммита пятерки постоянных членов СБ ООН (Россия, Китай, США, Франция, Британия) «как можно скорее», накопилось много глобальных проблем, сообщил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.

«У нас были дискуссии по этому вопросу, изучаются возможности. Дискуссии все еще идут. Мы очень хотим, чтобы такой саммит прошел как можно скорее, потому что у нас так много глобальных проблем. У нас много проблем в сфере мира и безопасности, у нас есть другие вызовы», – приводит слова постпреда КНР при ООН РИА «Новости».

По словам китайского дипломата, и Россия, и Китай, и Франция предлагали провести саммит пятерки. При этом Чжан Цзюнь указал, что пока повестка саммита не выработана и решение о его проведении не принято. «Мы продолжим работать над этим», – добавил он.

В понедельник глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан на 76-й сессии ГА ООН призвал провести саммит «пятерки» Совбеза ООН по вопросам контроля над вооружениями.

В прошлый четверг главы внешнеполитических ведомств постоянных членов СБ ООН – России, Британии, Китая, США и Франции – встретились с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Глава МИД Сергей Лавров акцентировал императив поиска коллективных ответов на угрозы современности с опорой на устав ООН и международное право.

В апреле Китай поддержал предложение президента РФ Владимира Путина провести личную встречу глав государств-постоянных членов Совета Безопасности (СБ) ООН.

Инициативу проведения встречи лидеров стран – постоянных членов СБ ООН президент РФ Владимир Путин выдвинул 23 января 2020 года. Это предложение поддержали все остальные государства «пятерки». Однако из-за пандемии коронавируса проведение саммита в очном формате было отложено. В апреле в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что личную встречу глав государств «ядерной пятерки» удастся провести, как только позволят эпидемиологические условия.



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