 

День памяти святой Евфимии Всехвальной: что нельзя делать 29 сентября

29.09.2021, 6:20, Разное
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История

Согласно преданию, Евфимия жила в третьем — начале четвертого века в Халкидоне. Родилась будущая святая в христианской семье. Во времена гонений
на христиан градоначальник собрал жителей на праздник в честь
бога Марса. Христианская община в это время совершала свое богослужение,
за что они были схвачены. Верующих судили, а Евфимию правитель оставил в городе и попытался
соблазнить.

Девушка отвергла градоначальника. Ее пытали, но она осталась невредима. Когда ее бросили на растерзание к диким животным, голос с неба призвал мученицу к себе. Евфимия сразу же скончалась. В этот момент в городе случилось землетрясение, разрушившее языческие храмы.

Приметы

29 сентября наши предки ловили птиц и гадали по их косточкам о том, какой предстоит зима. Согласно приметам, если галки в этот день собираются стаями и кричат — будет хорошая погода. Куда животные ложатся спиной — оттуда жди
ветра.

Наши предки верили, что если к утру звезды ярко мерцают, а дым понизу стелется, то жди плохой погоды. Если на Евфимию Всехвальную гром – быть лютой бесснежной зиме.

Что нельзя делать

Народ верил, что 29 сентября нельзя подходить
к водоемам, даже для ловли рыбы. Не советовали они и переезжать. Этот день также считается неблагоприятным
для длительных путешествий. Нельзя в этот день начинать новые дела. Не желательно влюбленным на Евфимию Всехвальную целоваться – к разлуке.

Именины

29 сентября день своего имени отмечают Людмила, Алексей, Виктор,
Григорий, Иосиф, Исаакий и Сергей.



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