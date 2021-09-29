 

Мнение: Youtube удалил канал RT DE

29.09.2021, 6:04, Разное
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И снова привет от демократической цензуры.
Ютуб тупо снес два канала RT вещавших на Германию без возможности их восстановления. Один из них был 4-м по популярности в Германии среди новостных интернет-каналов.
Симонян уже призвала https://russian.rt.com/world/news/912107-simonyan-udalenie-rt-de запретить в России "Дойче Велле" и другие немецкие СМИ, а также закрыть корпункты ARD и ZDF, а также применить санкции к Ютубу. Все это она назвала медиавойной, которую Германия объявила России

Еще один шаг к неизбежной в среднесрочной или долгосрочной перспективе блокировке Ютуба в России, которая сдерживается скорее отсутствием вменяемых альтернатив, нежели отсутстием технических возможностей или желания это сделать. Медиавойна давно в разгаре, а Россия как обычно не готова. О необходимости создания альтернативы говорилось еще 10 лет назад.

Так что более вероятно, что основная ответка полетит по немецким СМИ в России. Хотя тут на мой взгляд уместней бить по американским СМИ, так как Ютуб контролируют США. Без ответки, РФ окажется в положении Франции скулящей о том, что ее не уважают. Сглотнув блокировку Anna News, News Front, South Front, закономерно получили периодические или перманентные блокировки уже более крупных государственных каналов. В современном мире слабых бьют, несмотря на все жалобы в спортлото. В данном случае бьют информационно.

Источник: Colonel Cassad



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