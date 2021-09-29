Мнение: Бульбофюрер пожинает бурю

Все-таки, видимо, сказывается, что Белоруссия – партизанский край. А может, там вспомнили знаменитые строки из “Архипелага ГУЛАГ” Солженицына – о том, что если бы в 1937 и последующих годах люди бы встречали сталинские “воронки” не с покорностью овец, а с топорами или припрятанными винтовками времен Гражданской и Первой Мировой – может быть, Большой Террор и не набрал бы такую чудовищную мощь…

В общем, “32-летний Андрей Зельцер, сотрудник EPAM Systems, к которому ворвались, дабы профилактировать его как склонного к терроризму (у нас у оппозиции экстремизм ищут, а там уже – терроризм), ждал силовиков с оружием и убил сотрудника КГБ”. На Ютубе, как ни странно, уже есть видео – причем, что уж совсем необычно, с документальными кадрами, снятыми… по обе стороны двери! Одни ломают, другие сидят за дверью с оружием в руках – и то и другое мы видим. До чего техника дошла!

Ну что тут можно сказать? Можно сказать только про Лукашенку: “Посеешь ветер – пожнешь бурю”. Смущает разве что фамилия героя: она какая-то на слух не вполне белорусская. Может быть, случившееся – лишь проявление чужой, более южной и более горячей крови?

Люди там начали сопротивляться. Это – главное.

UPD. Cообщают, что ответным огнем Андрей также был убит. Очень жаль парня.