 

Мнение: Бульбофюрер пожинает бурю

29.09.2021, 5:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Все-таки, видимо, сказывается, что Белоруссия – партизанский край. А может, там вспомнили знаменитые строки из “Архипелага ГУЛАГ” Солженицына – о том, что если бы в 1937 и последующих годах люди бы встречали сталинские “воронки” не с покорностью овец, а с топорами или припрятанными винтовками времен Гражданской и Первой Мировой – может быть, Большой Террор и не набрал бы такую чудовищную мощь…

В общем, “32-летний Андрей Зельцер, сотрудник EPAM Systems, к которому ворвались, дабы профилактировать его как склонного к терроризму (у нас у оппозиции экстремизм ищут, а там уже – терроризм), ждал силовиков с оружием и убил сотрудника КГБ”. На Ютубе, как ни странно, уже есть видео – причем, что уж совсем необычно, с документальными кадрами, снятыми… по обе стороны двери! Одни ломают, другие сидят за дверью с оружием в руках – и то и другое мы видим. До чего техника дошла!

Ну что тут можно сказать? Можно сказать только про Лукашенку: “Посеешь ветер – пожнешь бурю”. Смущает разве что фамилия героя: она какая-то на слух не вполне белорусская. Может быть, случившееся – лишь проявление чужой, более южной и более горячей крови?

Люди там начали сопротивляться. Это – главное.

UPD. Cообщают, что ответным огнем Андрей также был убит. Очень жаль парня.

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.08 / Вниманию обыскиваемых

24.03 / Мнение: Счастливчик Алкеймейд

30.09 / Что же действительно видела Агнес Уайтленд?

09.02 / Безоговорочно плохой человек – Личное мнение

04.12 / В Госдуму внесён законопроект о восстановлении дворянских титулов

25.11 / Мнение: Письмо: “Все это прослоено обидами, одиночеством и болью”

27.07 / Ученые обнаружили фермент, отвечающий за неприятный запах человеческого тела

23.03 / Противостояние с Китаем и Россией одновременно – это «стратегический овердрафт» для США

24.12 / Ученые из Шотландии предсказали количество умерших из-за отказа носить маски

21.09 / Британская полиция предъявила обвинение в отравлении Скрипалей третьему россиянину

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика