 

Полиция заявилась на церемонию и сорвала помолвку влюбленных, а все из-за фото, сделанного в ювелирном магазине

29.09.2021, 5:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В одной из деревень Египта были задержаны родители одиннадцатилетней девочки и двенадцатилетнего мальчика.

Со слов правоохранительных органов им поступили снимки, на которых группа несовершеннолетних в кругу семьи приобретает себе обручальные кольца в местном ювелирном магазине.

Один из следователей признался, что родственники опубликовали фотографии в социальной сети Фейсбук, которые быстро стали вирусными, после чего, знакомые новоиспечённых молодожёнов передали их полицейским.

За несколько часов до начала церемонии помолвки, родителей детей задержали и открыли уголовное дело, ведь по действующему закону в брак могут вступать только лица, которые достигли совершеннолетия.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.04 / Дуэль губернатора и депутата Госсовета Республики Коми состоится только после Пасхи

24.08 / Как собрать волосы в красивый витиеватый пучок. Прическа делается за 10 минут и подходит для разных образов

05.08 / Звезде «Интернов» Ивану Охлобыстину мама пророчила карьеру не выше ПТУ

14.01 / Скандалы: «Приковали наручниками и чем-то опоили»

23.01 / Немецкие предприятия: из–за санкций против России пострадала промышленность

22.09 / Умеют запустить свои часы в обратном направлении: 4 знака зодиака становятся с возрастом красивее не только телом, но и душой

04.07 / Военный аналитик предупредил о работе иностранной разведки у границ РФ

13.12 / Любовь Успенская рассказала о приобретении люксового авто за 50 млн рублей

24.05 / Контроль расходов и не только: причины, почему жены «опустошают» кошелек мужа

02.06 / Мнение: Секретный допрос

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика