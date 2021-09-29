Полиция заявилась на церемонию и сорвала помолвку влюбленных, а все из-за фото, сделанного в ювелирном магазине

В одной из деревень Египта были задержаны родители одиннадцатилетней девочки и двенадцатилетнего мальчика.

Со слов правоохранительных органов им поступили снимки, на которых группа несовершеннолетних в кругу семьи приобретает себе обручальные кольца в местном ювелирном магазине.

Один из следователей признался, что родственники опубликовали фотографии в социальной сети Фейсбук, которые быстро стали вирусными, после чего, знакомые новоиспечённых молодожёнов передали их полицейским.

За несколько часов до начала церемонии помолвки, родителей детей задержали и открыли уголовное дело, ведь по действующему закону в брак могут вступать только лица, которые достигли совершеннолетия.