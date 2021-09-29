Мнение: О следующей и ближайшей войне России

Война близко! ©

К сожалению, это будет совсем не наша #война. К ещё большему сожалению, нам, России, от неё не уйти даже при всём желании. География не позволит. А пуще того, не позволят «старшие братья» по разуму по планете, у которых в этой войне имеются собственные интересы.

И, нет, эти интересы не в том, чтобы сокрушить Россию. Просто в силу географического положения именно #Россия вынуждена оказаться разменной фигурой в игре настоящих сверхдержав.

Но воевать, увы, придётся реальной кровью.

Афганистан. Заклятая страна. Если по-честному, афганцев легко побеждал каждый, а вот покорить так и не смог никто. Британская империя в трёх своих афганских войнах получила изрядную оплеуху, которая в итоге стала ещё одним шагом к началу конца. Советский Союз, задумавший отдать Афганистану «интернациональный долг», в итоге надорвался. Соединённые Штаты потеряли свой престиж, как бы ни старалась всемогущая машина пропаганды доказать обратное.

И вот сейчас призрак новой афганской войны навис над Россией. После того, как марионеточный проамериканский режим в Кабуле исчез в три дня, открыв двери запрещённым в РФ талибам, которые и стали новой афганской властью, геополитические расклады для Москвы, мягко говоря, неудачны.

Да, МИД РФ заранее подбивал клинья к запрещённому в нашей стране «Талибану». Но – к его умеренному крылу. Насколько эти усилия, сомнительные изначально, принесут свои плоды, а не уйдут, как вода в пески Регистана, Бог весть. Прошлый опыт побуждает быть скептиком.

Пока в Афганистане после ухода #США возможны четыре варианта развития событий, в зависимости от того, кто и что победит.

1. «Сильные талибы, побеждает умеренное крыло». Самый лучший для всех исход. Представители «Талибана» создадут относительно эффективную систему управления, справятся с кризисом в стране, сохранят единство и смогут создать устойчивое правительство, основу которого составят умеренные лидеры движения. Тогда есть шанс, что движение соблюдёт ключевые договоренности с внешними игроками: вовлечение всех политических сил в стране в управление ею, изгнание международных террористов, отсутствие выраженной агрессии по отношению к соседям, и прежде всего – к странам Средней Азии.

2. «Сильные талибы, побеждает радикальное крыло». Исторический опыт учит, что даже если изначально к власти в результате революции приходят умеренные, затем их вытесняют радикалы. Тут даже нет необходимости разжёвывать, почему. Ну а результат вполне понятен: начинается внешняя экспансия, прежде всего, в сторону стран Средней Азии, оживают религиозно-экстремистские и террористические группы по всему миру.

3. «Слабые талибы, происходит внутренний раскол». Это вариант гражданской войны всех против всех. Движение не справляется с экономическим кризисом, который весьма вероятен в разорённой войной стране с огромными противоречиями между титульной нацией, пуштунами, и меньшинствами, почти треть которых составляют таджики и узбеки. Афганистан разделяется на анклавы, которые контролируют национальные или религиозные группировки, враждующие между собой. Впрочем, этот вариант возможен лишь при условии, что все внешние акторы, от Пакистана до США, сохранят нейтралитет.

4. «Слабые талибы, вмешиваются внешние игроки». Самый непредсказуемый вариант, следствием которого может стать прокси-война по образцу сирийской. При этом в процессе может не только происходить усиление на территории Афганистана различных террористических и криминальных группировок, вплоть до воскрешения запрещённого в России и побеждённого США ИГИЛ, но и возникнуть потенциал для регулярных вторжений вооружённых групп террористов в сопредельные страны, в том числе в Среднюю Азию, например, в рамках борьбы за контроль наркотрафика. И тут уже реальной становится ситуация, когда приграничные столкновения, связанные с разделом доходов от контрабанды наркотиков по северному маршруту между различными вооружёнными группами, перерастают в масштабную дестабилизацию приграничных с Афганистаном территорий Таджикистана и Туркменистана…

Как нетрудно заметить, первый и третий варианты, по сути, переходные. Скорее раньше, чем позже они выльются во второй, либо в четвёртый, а вероятнее всего, в какую-то их комбинацию. Поскольку свои интересы имеют в Афганистане пограничные с ним среднеазиатские республики, а кроме них и патронирующей их России – Китай, Пакистан, Индия, Турция, Иран, Саудовская Аравия, Великобритания (см. давний проект «Большой Вазиристан») и, куда же мы без сверхдержавы, США. Всё это сплетено в гордиев узел экономических, религиозных, политических и стратегический противоречий, притом что нового Александра Македонского на него как-то не просматривается в настоящее время.

Особый нюанс – позиция Таджикистана. Среди всех стран Средней Азии лишь официальный Душанбе заявил, что не намерен признавать власть талибов. Все остальные страны региона в той или иной степени выражают готовность сотрудничать. Признавать не спешат, однако не демонстрируют и жёсткой конфронтации, скорее ведут дипломатическую разведку боем, но без резких движений. В ответ нынешний режим в Кабуле уже заявил, что «Таджикистан вмешивается в наши дела, но на каждое действие есть противодействие».

Нынешний лидер Таджикистана Эмомали Рахмон уже объявил о мобилизации резервистов и усилил ряд прорывоопасных направлений на границе с Афганистаном дополнительными армейскими частями. Вопрос в том, насколько те сохраняют боеготовность. И насколько сам «Талибан», который, по слухам, уже испытывает проблемы с выплатой денежного довольствия своим боевикам, сохранит контроль над ними. В любом случае соблазн переключиться на внешнюю экспансию, разорвав все обещания неверным весьма велик.

И тут самое время вспомнить, что три бывшие азиатские республики #СССР — Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан — являются членами Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Как союзник по ОДКБ Россия гарантирует их безопасность и содержит на их территории военные базы, в том числе базу №201 в Таджикистане и авиабазу Кант в Кыргызстане. То есть, шансов не невмешательство у РФ нет.

Есть, правда, робкая надежда на Пекин. Помимо ОДКБ все среднеазиатские страны, кроме Туркменистана, являются членами ШОС и активно развивают сотрудничество в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и религиозным экстремизмом в этом формате. В Шанхайскую организацию, причём в статусе одного из основателей, входит и КНР. Возможно, китайские власти найдут для талибов какие-то аргументы, которые смогут умерить их пыл. А, возможно, и нет, если «доброхоты» из числа противников усиления Китая очень постараются подорвать его главный геополитический проект «Пояс и путь».

В таком случае, воевать придётся. Причём вести боевые действия будет совсем не НОАК, а ВС РФ под командованием никогда не воевавшего и даже не служившего генерала армии Сергея Шойгу. Неважный расклад, если честно…

И мы опять не готовы к войне?

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