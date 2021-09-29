 

ЕСПЧ присудил более 9 тысяч евро пенсионеру из Марий Эл

29.09.2021, 5:42, Разное
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…осужденному за критику экс-главы региона.

Европейский суд по правам человека присудил пенсионеру из Республики Марий Эл Евгению Шевелеву компенсацию в размере 9480 евро. В 2014 году он был осужден и оштрафован на 20 тысяч рублей за клевету (ч.2 ст. 128.1 УК) в адрес на тот момент главы республики Леонида Маркелова, сообщает Центр защиты прав СМИ*.

Поводом для возбуждения уголовного дела против Шевелова стало его выступление на митинге в Йошкар-Оле. По данным Центра защиты прав СМИ*, пенсионер в своей речи сравнил власть с «ворами в законе», а главу республики — со «смотрящим». Маркелов назвал это заведомо ложным высказыванием, порочащим его честь и достоинство и подрывающим его репутацию как главы республики.

ЕСПЧ признал, что российские власти нарушили приговором статью 10 конвенции о защите прав человека. Юрист Центра защиты прав СМИ Светлана Кузеванова отметила, что

«суд повторил мысль, которая уже есть в нескольких решениях против России: уголовное наказание за возможную диффамацию является чрезмерным вмешательством со стороны государства».

28 сентября Европейский суд по правам человека также обязал власти РФ выплатить более 15 тысяч евро «Новой газете» и ее журналистам за необоснованные претензии к статьям 2010 года о партийной программе «Единой России» «Чистая вода». ЕСПЧ постановил, что суды в РФ нарушили статью 10 Конвенции о правах человека, которая гарантирует свободу выражения мнения.

*внесен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функцию «иноагента»

Источник: Новая газета



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