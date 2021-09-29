 

ВГТРК победила в споре с литовским регулятором по запрету трансляции «РТР-Планета»

29.09.2021, 5:32, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВГТРК выиграла дело против Литовской комиссии по радио и телевидению (LRTK), приостановившей в 2018 году вещание «РТР-Планета» в стране на год.

Высший административный суд Литвы признал действия регулятора незаконными, передает Sputnik Литва со ссылкой на ВГТРК.

«Выявлено, что у трех членов комиссии из семи голосовавших были официальные договорные отношения с местными телеканалами», – отметили в российской вещательной компании.

Также было отменено решение LRTK о штрафе компании Init за трансляцию другой версии канала. В действиях комиссии нашли нарушение принципа беспристрастности, решения регулятора могли быть предвзятыми и способствовать продвижению интересов отдельных лиц.

LRTK выносила решение без необходимого кворума, а трое из семи членов комиссии работали незаконно, подчеркнул суд.

Напомним, в феврале литовский регулятор обвинил «РТР-Планета» в дезинформации и вновь пригрозил лишить эфира.



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